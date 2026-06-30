Pháp bước vào cuộc chạm trán với Thụy Điển trong vai trò một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Chuỗi trận toàn thắng ở vòng bảng cho thấy sức mạnh vượt trội của Les Bleus, dù họ vẫn chưa cần bung hết khả năng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Didier Deschamps, đội tuyển Pháp sở hữu lực lượng đồng đều và giàu chiều sâu. Trên hàng công, bộ tứ Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue và Kylian Mbappe liên tục tạo ra áp lực lớn lên đối phương. Dembele vừa tỏa sáng với cú hat-trick trước Na Uy, còn Mbappe vẫn là đầu tàu với khả năng tạo đột biến và kiến tạo.

Ở phía bên kia, Thụy Điển không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng Bắc Âu có trong tay hai chân sút chất lượng là Alexander Isak và Viktor Gyokeres, đủ sức tận dụng sai lầm của đối phương. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ, giàu thể lực và chờ cơ hội phản công sẽ là phương án hợp lý của họ.

Tuy nhiên, xét về phong độ, đẳng cấp cũng như kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn, Pháp vẫn được đánh giá cao hơn. Nếu duy trì được sự hiệu quả trong tấn công, Les Bleus hoàn toàn có thể giành chiến thắng để tiến sâu hơn tại giải đấu.

Đội hình dự kiến Pháp vs Thụy Điển

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Koude, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Thụy Điển (4-4-2): Zetterstrom; Lagerbielke, Starfelt, Gudmundsson, Lindelof; Bernhardsson, Ayari, Stroud, Elanga; Gyokeres, Isak.

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