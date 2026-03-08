PVF-CAND vừa trải qua thất bại nặng nề 0-3 trước đội cuối bảng Đà Nẵng ở vòng 14 V.League, kết quả khiến thầy trò HLV Nguyễn Thành Công chịu nhiều áp lực trước khi bước vào cuộc tiếp đón Nam Định trên sân nhà. Dù có lợi thế sân bãi, đội bóng trẻ ngành công an vẫn bị đánh giá thấp hơn so với nhà đương kim vô địch.

Nam Định dù không có phong độ quá ổn định ở mùa giải năm nay nhưng vẫn sở hữu lực lượng chất lượng và giàu kinh nghiệm hơn. Đặc biệt, chiến thắng trước Ninh Bình ở vòng đấu gần nhất đã giúp đội bóng thành Nam chấm dứt chuỗi trận kém tích cực và cải thiện tinh thần đáng kể.

Với sự hưng phấn hiện tại, mục tiêu của Nam Định trong chuyến làm khách lần này rõ ràng là giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, PVF-CAND nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ nhằm tìm kiếm ít nhất một kết quả hòa, trước đối thủ được đánh giá vượt trội cả về kinh nghiệm lẫn bản lĩnh trận mạc.