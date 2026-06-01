Trận Qatar gặp Thụy Sĩ tại bảng B World Cup 2026 được xem là màn đối đầu quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Sau khi Canada hòa Bosnia, cục diện bảng đấu trở nên cởi mở hơn, đồng nghĩa đội thắng ở trận này sẽ có lợi thế lớn.

Qatar bước vào giải với quyết tâm cải thiện hình ảnh so với kỳ World Cup 2022. Đại diện châu Á không thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời có lối chơi thiên về kiểm soát bóng và phối hợp nhóm. Dù vậy, trước một đối thủ châu Âu giàu bản lĩnh như Thụy Sĩ, Qatar sẽ phải hạn chế tối đa sai lầm ở hàng phòng ngự.

Qatar vs Thuỵ Sĩ - Ảnh: Opta

Thụy Sĩ vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Họ có kinh nghiệm World Cup, khả năng tổ chức đội hình tốt và phong cách thi đấu rất khó chịu. Điểm mạnh của Thụy Sĩ nằm ở sự cân bằng giữa phòng ngự chắc chắn và phản công hiệu quả.

Nếu Qatar muốn có điểm, họ cần nhập cuộc thận trọng, giữ cự ly đội hình và tận dụng tốt các tình huống cố định. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình và bản lĩnh vượt trội, Thụy Sĩ vẫn là lựa chọn đáng tin hơn.

Đội hình dự kiến:

Qatar: Mahmud Abunada, Al-Oui, Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Homam Ahmed, Jassem Gaber, Ahmed Fathi, Moustafa Laye, Almoez Ali, Akram Afif, Edmilson Junior.

Thụy Sĩ: Gregor Kobel, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Granit Xhaka, Remo Freuler, Ruben Vargas, Fabian Rieder, Dan Ndoye, Embolo.

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