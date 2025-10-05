Sevilla bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng cải thiện sau khi chỉ đứng thứ 17 tại La Liga mùa trước – thành tích tệ nhất kể từ 1999/2000. Dù khởi đầu bằng hai thất bại trước Bilbao và Getafe, Los Nervionenses đã kịp vực dậy, giành ba chiến thắng trong năm trận gần nhất, chỉ thua một.

Tuy nhiên, các đối thủ mà Sevilla vượt qua như Girona, Alaves hay Vallecano chưa thật sự mạnh, và thử thách lớn thực sự sẽ đến khi họ chạm trán Barcelona.

Phía Barca, thất bại 1-2 trước PSG tại Champions League đã chấm dứt mạch 8 trận bất bại, nhưng đội bóng của Hansi Flick vẫn duy trì phong độ ấn tượng ở La Liga.

Đặc biệt, Barca sở hữu chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trước Sevilla, trong đó có các trận thắng đậm 5-1 và 4-1 mùa trước. Tính rộng hơn, Blaugrana chưa thua Sevilla ở La Liga từ tháng 10/2015, và thắng tới 117/201 lần đối đầu trong lịch sử.