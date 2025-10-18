SLNA trải qua biến động lớn trên băng ghế huấn luyện khi HLV Văn Sỹ Sơn trở thành thuyền trưởng thứ ba chỉ sau 6 vòng đấu. Sau khi HLV Phan Như Thuật từ chức và ông Nguyễn Huy Hoàng tạm quyền, lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ kỳ vọng Văn Sỹ Sơn – người từng dày dạn kinh nghiệm ở cả hạng Nhất và V.League – sẽ mang lại làn gió mới cho đội.

Dù không còn lực lượng danh tiếng như trước, SLNA vẫn sở hữu dàn cầu thủ trẻ tiềm năng như Long Vũ, Văn Lương, Bá Quyền hay Quang Vinh, những người từng để lại dấu ấn ở các đội trẻ quốc gia. Vấn đề nằm ở việc họ chưa phát huy hết khả năng khi lên đội một, khiến thành tích của SLNA sa sút trong thời gian qua.

Ở trận ra mắt, HLV Văn Sỹ Sơn sẽ đối đầu thử thách lớn khi gặp CAHN – đội bóng đang có phong độ ấn tượng với hàng công mạnh mẽ và hàng thủ chắc chắn bậc nhất V.League.