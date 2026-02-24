Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs CAHN
Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Bá Tiến, Odilzhon Alisherovich, Văn Lợi, Xuân Hưng, Ngọc Hà, Thongkhamsavath, Văn Tùng, Ngọc Mỹ, Ngọc Tân.
CAHN: Nguyễn Filip, Pedant Quang Vinh, Việt Anh, Đình Trọng, Hugo, Quang Hải, Mauk, Thành Long, Minh Phúc, Đình Bắc, Alan.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Thanh Hóa vs CAHN...
Nhận định trước trận
CAHN bước vào mùa giải với tham vọng chinh phục nhiều đấu trường, nhưng đến thời điểm này thầy trò HLV Mano Polking chỉ còn lại mục tiêu duy nhất là V.League 2025/26. Sau khi dừng bước ở giải CLB Đông Nam Á, Cúp Quốc gia và AFC Champions League Two, đội bóng ngành công an buộc phải dồn toàn lực cho cuộc đua quốc nội.
Hiện CAHN đã vượt qua Ninh Bình để chiếm ngôi đầu, nhiều hơn 2 điểm và còn đá ít hơn 2 trận. Nếu tận dụng tốt các trận đấu bù, khoảng cách có thể được nới rộng đáng kể.
Tuy nhiên, thất bại 1-3 trước Tampines Rovers sau án xử thua 0-3 của AFC vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ đã ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần toàn đội. Chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa vì thế mang ý nghĩa bản lề.
Dù gặp khó khăn về lực lượng, Thanh Hóa vẫn cho thấy tinh thần quật khởi khi cầm hòa Nam Định và đánh bại CA TP.HCM trước Tết. Với lợi thế sân nhà và lối chơi hợp lý, đội bóng xứ Thanh hứa hẹn tạo ra thử thách lớn cho Quang Hải cùng đồng đội.
Thông tin lực lượng
Thanh Hóa: Đình Huyên bị treo giò.
CAHN: Leo Artur bị treo giò, cơ hội cho Đình Bắc đá chính.