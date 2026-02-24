CAHN bước vào mùa giải với tham vọng chinh phục nhiều đấu trường, nhưng đến thời điểm này thầy trò HLV Mano Polking chỉ còn lại mục tiêu duy nhất là V.League 2025/26. Sau khi dừng bước ở giải CLB Đông Nam Á, Cúp Quốc gia và AFC Champions League Two, đội bóng ngành công an buộc phải dồn toàn lực cho cuộc đua quốc nội.

Hiện CAHN đã vượt qua Ninh Bình để chiếm ngôi đầu, nhiều hơn 2 điểm và còn đá ít hơn 2 trận. Nếu tận dụng tốt các trận đấu bù, khoảng cách có thể được nới rộng đáng kể.

Tuy nhiên, thất bại 1-3 trước Tampines Rovers sau án xử thua 0-3 của AFC vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ đã ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần toàn đội. Chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa vì thế mang ý nghĩa bản lề.

Dù gặp khó khăn về lực lượng, Thanh Hóa vẫn cho thấy tinh thần quật khởi khi cầm hòa Nam Định và đánh bại CA TP.HCM trước Tết. Với lợi thế sân nhà và lối chơi hợp lý, đội bóng xứ Thanh hứa hẹn tạo ra thử thách lớn cho Quang Hải cùng đồng đội.