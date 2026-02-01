Đội hình dự kiến HAGL vs Đà Nẵng
HAGL: Trung Kiên; Văn Triệu, Phước Bảo, Jairo, Du Học, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Đình Lâm, Marciel, Vĩnh Nguyên, Gabriel.
Đà Nẵng: Văn Biểu; Đức Anh, Quế Ngọc Hải, Ngọc Hiệp, Phi Hoàng, Anh Tuấn, Đình Duy, Henen,Lucas Ribamar, López Pissano, Quế Ngọc Hải.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá HAGL vs Đà Nẵng...
01/02/2026 | 15:15
Thông tin lực lượng
HAGL: Có đầy đủ lực lượng. Thủ môn Trung Kiên trở lại sau VCK U23 châu Á.
Đà Nẵng: Hồng Phúc bị treo giò; bổ sung tân binh Lucas Ribamar, López Pissano, Quế Ngọc Hải, Võ Nguyên Hoàng.
Thu gọn
01/02/2026 | 14:45
Bảng xếp hạng V-League 2025/26
Thu gọn