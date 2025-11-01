Đội hình dự kiến
Tottenham: Vicario, Porro, Danso, van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Simons, Johnson, Kolo Muani.
Chelsea: Sanchez, James, Acheampong, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Joao Pedro, Garnacho, Guiu.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 10
|01/11/2025 22:00:00
|Brighton - Leeds
|01/11/2025 22:00:00
|Burnley - Arsenal
|01/11/2025 22:00:00
|Crystal Palace - Brentford
|01/11/2025 22:00:00
|Fulham - Wolves
|01/11/2025 22:00:00
|Nottingham Forest - Manchester United
|02/11/2025 00:30:00
|Tottenham - Chelsea
|02/11/2025 03:00:00
|Liverpool - Aston Villa
|02/11/2025 21:00:00
|West Ham - Newcastle
|02/11/2025 23:30:00
|Manchester City - Bournemouth
|04/11/2025 03:00:00
|Sunderland - Everton
01/11/2025 | 10:51
23h
01/11/2025 | 10:50
22h
Thông tin lực lượng
Tottenham: Bissouma, Davies, Dragusin, Kulusevski, Maddison, Solanke, Takai, Udogie chấn thương. Romero chưa chắc ra sân.
Chelsea: Badiashile, Colwill, Essugo, Palmer chấn thương.
