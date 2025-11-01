Đội hình dự kiến

Tottenham: Vicario, Porro, Danso, van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Simons, Johnson, Kolo Muani.

Chelsea: Sanchez, James, Acheampong, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Joao Pedro, Garnacho, Guiu.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 10
01/11/2025 22:00:00 Brighton - Leeds
01/11/2025 22:00:00 Burnley - Arsenal
01/11/2025 22:00:00 Crystal Palace - Brentford
01/11/2025 22:00:00 Fulham - Wolves
01/11/2025 22:00:00 Nottingham Forest - Manchester United
02/11/2025 00:30:00 Tottenham - Chelsea
02/11/2025 03:00:00 Liverpool - Aston Villa
02/11/2025 21:00:00 West Ham - Newcastle
02/11/2025 23:30:00 Manchester City - Bournemouth
04/11/2025 03:00:00 Sunderland - Everton
01/11/2025 | 10:51

23h

G4m5hqVXUAAfPJk.jpg
G4nRnFYWUAAbCKc.jpg
Cầu thủ Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: Chelsea Photos
Thu gọn
01/11/2025 | 10:50

22h

Thông tin lực lượng

Tottenham: Bissouma, Davies, Dragusin, Kulusevski, Maddison, Solanke, Takai, Udogie chấn thương. Romero chưa chắc ra sân.

Chelsea: Badiashile, Colwill, Essugo, Palmer chấn thương. 

509c4e5c 9d95 4c7d a4d6 b8ff8f8ce66f_hero block 34 en.jpg
Derby London hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Tod
Thu gọn