Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 QĐ Bắc Mariana
Thời gian: 19h00, hôm nay 24/11/2025
Giải đấu: Bảng C, Vòng loại U17 châu Á 2026
Địa điểm: SVĐ PVF
Tường thuật trực tiếp: VietNamNet.vn
Xem trực tiếp: VFF Channel, FPT Play
Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 QĐ Bắc Mariana
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Anh Hào, Đăng Khoa, Mạnh Cường, Hoàng Việt, Quý Vương, Văn Dương, Nguyễn Lực, Minh Thủy, Sỹ Bách, Đại Nhân.
U17 QĐ Bắc Mariana: Landon Pudney, Moshe Sikkel, Jerz Navarro, Namai-Scoggins, Shabbir Shakir, Arstin Tagabuel, Gaius Ranada, Akoni Matsumoto, Landon Springer, Eamon Tang, Chan Seo Yeom.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 QĐ Bắc Mariana...