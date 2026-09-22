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U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia sẽ có màn đối đầu đáng chú ý tại lượt trận cuối bảng D bóng đá nam ASIAD 2026. Cả hai đội đều đang cạnh tranh trực tiếp cho vị trí dẫn đầu, bởi thứ hạng chung cuộc sẽ ảnh hưởng lớn đến đối thủ ở vòng tứ kết.

U23 Hàn Quốc được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực, khả năng tổ chức lối chơi và kinh nghiệm thi đấu ở các giải trẻ châu lục. Đội bóng xứ kim chi cũng cho thấy sức mạnh khi duy trì thành tích ổn định ở vòng bảng.

Bên kia chiến tuyến, U23 Saudi Arabia sở hữu nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật, lối chơi tốc độ và không dễ bị khuất phục. Đại diện Tây Á chắc chắn sẽ hướng tới một kết quả tích cực để giành ngôi đầu bảng.

Một kết quả hòa sẽ giúp U23 Hàn Quốc giữ được ngồi đầu bảng D để chạm trán U23 Việt Nam - đội nhì bảng C. Trong khi U23 Saudi Arabia muốn tránh U23 Uzbekistan thì phải đánh bại đội bóng xứ sở Kim chi.

Đội hình xuất phát U23 Hàn Quốc vs U23 Saudi Arabia

U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong (GK), Bae Hyun Seo, Kim Ji Soo, Choi Seok Hyun, Lee Gi Hyuk, Lee Seung Won, Shin Min Ha, Bae Jun Ho, Yang Hyun Jun, Eom Ji Sung, Kim Myung Jun.

U23 Saudi Arabia: Al Ruwaili (GK), Aldowood, Al Essa, Al Hussan, Al Khaibri, Al Shamrani, Alyhaybi, Barnawi, Dahal, Houssa, Madani.