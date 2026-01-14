U23 Iraq được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch U23 châu Á 2026, song màn trình diễn của họ đến lúc này vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Sau trận ra quân hòa không bàn thắng trước U23 Trung Quốc, đội bóng Tây Á tiếp tục đánh rơi chiến thắng khi bị U23 Thái Lan cầm hòa ở lượt trận thứ hai.

Đáng nói, U23 Iraq đã dẫn bàn trong phần lớn thời gian nhưng sự thiếu tập trung ở những phút cuối khiến họ phải trả giá. Sau hai lượt trận, Iraq mới có 2 điểm và tạm xếp thứ ba bảng đấu. Dù vậy, cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên nếu họ đánh bại U23 Australia ở lượt cuối.

Phía bên kia, U23 Australia cũng rơi vào tình thế buộc phải thắng. Sau khi đánh bại Thái Lan ngày ra quân, “chuột túi” bất ngờ để thua Trung Quốc dù kiểm soát thế trận vượt trội.

Kết quả này biến cuộc đối đầu với Iraq thành trận “sinh tử”, nơi chỉ chiến thắng mới giúp Australia chắc suất tứ kết, tránh phải chờ đợi kết quả ở trận đấu còn lại.