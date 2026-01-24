U23 Trung Quốc đã khiến nhiều người phải nhìn họ bằng con mắt hoàn toàn khác tại VCK U23 châu Á 2026. Sau hành trình dài gắn liền với lối chơi thực dụng, kỷ luật và phòng ngự chặt chẽ, chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước U23 Việt Nam ở bán kết cho thấy “Long Chi đội” có thể chơi thứ bóng đá hiện đại hơn: kiểm soát bóng, pressing tầm cao và tấn công chủ động.

Ảnh: AFC

Lần đầu tiên góp mặt ở chung kết U23 châu Á, U23 Trung Quốc mang đến niềm tin và hy vọng mới cho người hâm mộ nước nhà, mở ra viễn cảnh tươi sáng sau quãng thời gian dài sa sút.

Dù vậy, HLV Antonio Puche vẫn rất thực tế khi thừa nhận khoảng cách lớn với U23 Nhật Bản – đội bóng sở hữu nền tảng kỹ thuật, tổ chức và bản lĩnh vượt trội ở châu lục.

Về phía U23 Nhật Bản, với lối chơi khoa học, đồng bộ cùng hiệu suất ghi bàn ấn tượng nhất giải, “Samurai xanh” rõ ràng đang ở đẳng cấp cao hơn. Chung kết vì thế là màn so tài giữa một Trung Quốc đang vươn mình mạnh mẽ và một Nhật Bản giàu truyền thống, bản lĩnh.