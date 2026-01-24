Thông tin trận đấu U23 Nhật Bản vs U23 Trung Quốc
Thời gian: 22h00 ngày 24/01/2026 (giờ Hà Nội)
Địa điểm: SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City
Giải đấu: VCK U23 châu Á 2026
Kênh trực tiếp trên: TV360, VTV2, VTV Cần Thơ
Đội hình dự kiến U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Wumitijiang, Liu Haofan, Xiang Yuwang, Peng Xiao, Bao Shengxin, Wang Bohao, Yang Alex, Chen Zeshi, Kuai Jiwen.
U23 Nhật Bản: Araki, Mori, Okabe, Ichihara, Umeki, Ozeki, Ogura, Sato, Ishibashi, Yokohama, Nwadike.
Nhận định trước trận
U23 Trung Quốc đã khiến nhiều người phải nhìn họ bằng con mắt hoàn toàn khác tại VCK U23 châu Á 2026. Sau hành trình dài gắn liền với lối chơi thực dụng, kỷ luật và phòng ngự chặt chẽ, chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước U23 Việt Nam ở bán kết cho thấy “Long Chi đội” có thể chơi thứ bóng đá hiện đại hơn: kiểm soát bóng, pressing tầm cao và tấn công chủ động.
Lần đầu tiên góp mặt ở chung kết U23 châu Á, U23 Trung Quốc mang đến niềm tin và hy vọng mới cho người hâm mộ nước nhà, mở ra viễn cảnh tươi sáng sau quãng thời gian dài sa sút.
Dù vậy, HLV Antonio Puche vẫn rất thực tế khi thừa nhận khoảng cách lớn với U23 Nhật Bản – đội bóng sở hữu nền tảng kỹ thuật, tổ chức và bản lĩnh vượt trội ở châu lục.
Về phía U23 Nhật Bản, với lối chơi khoa học, đồng bộ cùng hiệu suất ghi bàn ấn tượng nhất giải, “Samurai xanh” rõ ràng đang ở đẳng cấp cao hơn. Chung kết vì thế là màn so tài giữa một Trung Quốc đang vươn mình mạnh mẽ và một Nhật Bản giàu truyền thống, bản lĩnh.
Thông tin lực lượng
U23 Nhật Bản: Hậu vệ đội trưởng, người đóng vai trò quan trọng và cũng là cầu thủ có giá trị nhất trong đội hình U23 Nhật Bản, Rion Ichihara dính chấn thương, không loại trừ khả năng sẽ vắng mặt ở trận chung kết. Nếu xảy ra, đây sẽ là tổn thất lớn cho Những Samurai xanh.
U23 Trung Quốc: Lực lượng được bảo toàn và HLV Antonio có đầy đủ nhân tố tốt nhất. Những gì đã diễn ra ở trận bán kết đã cho thấy chiến lược gia người Tây Ban Nha có rất nhiều lựa chọn, thậm chí thay đổi 6 vị trí trong đội hình xuất phát nhưng sức mạnh vẫn đảm bảo.