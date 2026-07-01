Úc gặp Ai Cập lúc 1h ngày 4/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân AT&T. Đây là trận đấu được đánh giá khá cân bằng, nơi sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định kết quả.

Úc vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng D sau khi thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, thua Mỹ 0-2 và hòa Paraguay 0-0. Đội bóng của HLV Tony Popovic thể hiện lối chơi chắc chắn, ưu tiên phòng ngự và hạn chế rủi ro.

Úc vs Ai Cập

“Socceroos” nổi bật với khả năng tổ chức đội hình tốt, giữ cự ly hợp lý và tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định. Tuy nhiên, hàng công của họ chưa thực sự sắc bén.

Trong khi đó, Ai Cập thi đấu ấn tượng hơn khi bất bại ở vòng bảng với 5 điểm. Họ hòa Bỉ 1-1, thắng New Zealand 3-1 và hòa Iran 1-1.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hossam Hassan, Ai Cập chơi tốc độ, linh hoạt và giàu sức tấn công. Mohamed Salah vẫn là nhân tố chủ chốt, hỗ trợ bởi Trézéguet và Mostafa Mohamed.

Úc có thể gây khó khăn, nhưng Ai Cập nhỉnh hơn về tấn công.