Đội hình xuất phát Úc vs Ai Cập
Úc (3-4-2-1): Patrick Beach (18), Alessandro Circati (3), Harry Souttar (19), Lucas Herrington (25), Jordan Bos (5), Aiden O'Neill (13), Jackson Irvine (22), Aziz Behich (16), Cristian Volpato (20), Connor Metcalfe (8), Nestory Irankunda (17)
Ai Cập (4-2-3-1): Mostafa Shobeir (23), Mohamed Hany (3), Rami Rabia (5), Yasser Ibrahim (2), Karim Hafez (15), Hamdi Fathy (14), Marwan Attia (19), Emam Ashour (8), Mohamed Salah (10), Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf (11), Omar Marmoush (22)
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Úc vs Ai Cập...
01h00
Trọng tài chính người Uruguay - Gustavo Tejera thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
00h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
00h30
Cầu thủ hai đội tuyển đã ra sân khởi động trước trận đấu.
00h16
Úc gặp Ai Cập lúc 1h ngày 4/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân AT&T. Đây là trận đấu được đánh giá khá cân bằng, nơi sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định kết quả.
Úc vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng D sau khi thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, thua Mỹ 0-2 và hòa Paraguay 0-0. Đội bóng của HLV Tony Popovic thể hiện lối chơi chắc chắn, ưu tiên phòng ngự và hạn chế rủi ro.
“Socceroos” nổi bật với khả năng tổ chức đội hình tốt, giữ cự ly hợp lý và tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định. Tuy nhiên, hàng công của họ chưa thực sự sắc bén.
Trong khi đó, Ai Cập thi đấu ấn tượng hơn khi bất bại ở vòng bảng với 5 điểm. Họ hòa Bỉ 1-1, thắng New Zealand 3-1 và hòa Iran 1-1.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Hossam Hassan, Ai Cập chơi tốc độ, linh hoạt và giàu sức tấn công. Mohamed Salah vẫn là nhân tố chủ chốt, hỗ trợ bởi Trézéguet và Mostafa Mohamed.
Úc có thể gây khó khăn, nhưng Ai Cập nhỉnh hơn về tấn công.
00h10
Phong độ & Lịch sử đối đầu Úc vs Ai Cập
Phong độ Úc: Trong 5 trận gần nhất, Úc thắng 1, hòa 2 và thua 2.
Phong độ Ai Cập: Trong 5 trận gần nhất, Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1.
Lịch sử đối đầu Úc vs Ai Cập: Hai đội mới gặp nhau 1 lần, ở trận giao hữu năm 2010, khi Ai Cập giành chiến thắng 3-0 trước Úc.
00h00
Tình hình lực lượng:
Úc: Mathew Leckie và Jacob Italiano chấn thương.
Ai Cập: Lasheen bị treo giò; Fathy và Abdelmaguid chấn thương. Fatouh bỏ ngỏ khả năng ra sân.