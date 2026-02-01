Melbourne trong ngày lịch sử. Carlos Alcaraz đối đầu Novak Djokovic còn hơn cả một trận chung kết Australian Open.

Tay vợt số 1 thế giới và nhà vô địch Grand Slam 24 lần sẽ đối đầu trong trận chung kết trên sân Rod Laver Arena mà ai cũng có mục tiêu đặc biệt để theo đuổi.

Nếu tay vợt người Tây Ban Nha thắng, anh sẽ trở thành người trẻ nhất chinh phục cả 4 giải Grand Slam. Trong khi đó, nếu tay vợt người Serbia thắng, anh sẽ phá kỷ lục mọi thời đại.

Thông tin trước trận

Sau vài ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ở Melbourne bắt đầu hạ từ thứ Năm và đến Chủ nhật này, điều kiện thi đấu sẽ khá mát mẻ. Dự báo cho thấy nhiệt độ dao động từ 16-20 độ C trong suốt thời gian diễn ra trận chung kết, với khả năng mưa thấp (7%). Trời nhiều mây.

Alcaraz chỉ còn cách danh hiệu Grand Slam thứ 7 đúng một bước. Nếu làm được, anh sẽ sánh ngang những huyền thoại như John Newcombe, John McEnroe hay Mats Wilander. Nếu đăng quang, anh cũng sẽ đứng cùng Rafael Nadal (2009 và 2022) với tư cách là những tay vợt Tây Ban Nha từng vô địch giải đấu này.

Để đạt được điều đó, một trong những thước đo then chốt sẽ là cú giao bóng. Giao bóng của tay vợt Tây Ban Nha đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, trong khi đối thủ của anh cũng duy trì những tỷ lệ rất ấn tượng. Các chỉ số thống kê của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) cho thấy sự cân bằng giữa hai bên.

Djokovic đã thực hiện nhiều hơn hai cú ace (44 so với 42), và mắc nhiều hơn một lỗi giao bóng kép (14 so với 13). Cả hai đều bảo vệ game giao bóng khá tốt: 87% của tay vợt Serbia, so với 91% của tay vợt Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hiệu suất của Nole ở điểm giao bóng hai thấp hơn (51% so với 61%), anh bù lại bằng khả năng “dập lửa” ở các điểm break (76% so với 68%).

