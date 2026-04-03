Bộ Công an Trung Quốc hôm 1/4 cho biết Li Xiong đã được đưa từ Phnom Penh về Trung Quốc nhờ sự hợp tác của chính quyền Campuchia.

Nghi phạm đang bị điều tra với các cáo buộc điều hành sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh bất hợp pháp và che giấu tiền phạm tội.

Li từng giữ chức chủ tịch Tập đoàn Huione, một tổ chức trực thuộc Prince Group của Chen Zhi, hoạt động trong các lĩnh vực thanh toán, thu đổi ngoại tệ, bảo hiểm và ngân hàng tại Campuchia.

Các nhà nghiên cứu và cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc mạng lưới này có liên kết mật thiết với các hoạt động lừa đảo và rửa tiền.

Li Xiong, thành viên chủ chốt trong tập đoàn Prince của Chen Zhi, trên chuyến bay dẫn độ về Trung Quốc ngày 1/4. Ảnh: VCG

Trước đó, Bộ Nội vụ Campuchia cũng xác nhận Li bị bắt giữ theo khung hợp tác chống lừa đảo trực tuyến và đã được chuyển giao cho phía Trung Quốc để xử lý pháp lý.

Đây là kết quả của nhiều tháng điều tra chung giữa chính quyền hai nước. Theo sắc lệnh hoàng gia ban hành ngày 31/3, quốc tịch Campuchia của Li đã bị tước bỏ.

Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic của Anh cho biết kể từ năm 2021, các ví tiền mã hóa do Huione Guarantee và các thương nhân của nền tảng này sử dụng đã xử lý lượng giao dịch trị giá ít nhất 24 tỷ USD, biến đây trở thành thị trường chợ đen trực tuyến lớn nhất từng được ghi nhận.

Việc dẫn độ Li diễn ra sau khi Chen, nhà sáng lập 38 tuổi của Prince Group, bị đưa về Trung Quốc vào đầu tháng 1 sau khi chính quyền Campuchia tước quốc tịch.

Cảnh sát Trung Quốc cáo buộc Chen nhiều tội danh bao gồm điều hành sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh trái phép và che giấu tiền phạm tội.

Nguồn tin từ Caixin cho biết Chen xuất thân từ một làng chài ở tỉnh Phúc Kiến và đã xây dựng một đế chế rộng lớn tại Campuchia sau khi chuyển đến đây hơn một thập kỷ trước.

Ở thời kỳ đỉnh cao, nhân vật này đã đầu tư vào Singapore, Anh và Đài Loan (Trung Quốc), trong khi giới chức Mỹ đã tịch thu lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD có liên quan đến ông ta.

Cộng sự thân tín trong bóng tối

Nếu Chen là gương mặt đại diện của đế chế, Li được xem là một trong những tay sai điều hành trong bóng tối.

Một học giả chuyên nghiên cứu về các hoạt động lừa đảo viễn thông ở Campuchia chia sẻ với Caixin rằng hai người có phong cách hoàn toàn khác biệt: một người ngoài sáng, một người trong tối.

Tại Sihanoukville, thành phố lớn thứ hai của Campuchia và là trung tâm của các sòng bạc cùng khu phức hợp lừa đảo, Li được biết đến nhiều hơn với biệt danh "Sếp Xi".

Li bắt đầu làm việc trong mảng tài chính của Prince Group trước khi xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh bao trùm các dịch vụ đổi tiền, thanh toán và ký quỹ. Ông ta vô cùng kín đáo và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Hồ sơ công khai tại Campuchia cho thấy công ty đầu tiên của Huione được thành lập năm 2014 do Li làm chủ tịch.

Năm 2018, ông ta lập ra Huione Pay, sau này trở thành công cụ thanh toán cực kỳ phổ biến trong cộng đồng doanh nghiệp người Hoa tại Campuchia vì tính tiện lợi trong việc chuyển, rút và gửi tiền.

Tháng 5/2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ chỉ định Tập đoàn Huione là mối lo ngại rửa tiền hàng đầu và đề xuất cắt đứt quyền truy cập của mạng lưới này vào hệ thống tài chính Mỹ.

Cơ quan này khẳng định Huione là mắt xích quan trọng để rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á, bao gồm cả các đường dây lừa đảo "mổ lợn".

7 tháng sau động thái của Mỹ, Huione thông báo tất cả các cửa hàng của họ tại Campuchia sẽ đình chỉ hoạt động.

Nền tảng của thế giới ngầm

Số tiền tích lũy được thông qua các hoạt động thu đổi ngoại tệ và thanh toán của Huione đã giúp tập đoàn này chuyển sang một mảng kinh doanh béo bở hơn: dịch vụ ký quỹ và làm kênh trung chuyển cho thế giới ngầm tội phạm. Năm 2021, công ty ra mắt nền tảng Huione Guarantee, đóng vai trò trung gian bảo lãnh giao dịch để giải quyết vấn đề niềm tin trong nền kinh tế lừa đảo rộng lớn ở Đông Nam Á.

Theo Elliptic, nhiều thương nhân trên Huione Guarantee đã công khai cung cấp các dịch vụ rửa tiền, tạo lập các trang web đầu tư tiền mã hóa giả mạo, bán dữ liệu cá nhân và tiếp thị các công cụ hoán đổi khuôn mặt bằng AI để lừa gạt nạn nhân.

Dù trên giấy tờ Huione và Prince Group có cấu trúc sở hữu riêng biệt, các nhân sự cấp cao bên trong Prince Group luôn coi Huione là một phần của mạng lưới và gọi đây là "cậu em trai". Một trong những mối liên kết rõ ràng nhất là "Khu phức hợp số 8", địa điểm mới đây đã bị Anh đưa vào danh sách trừng phạt vì giam giữ tới 20.000 lao động bị buôn bán, còn được biết đến với tên gọi không chính thức là "Huione Park".

Tháng 12/2025, ngân hàng trung ương Campuchia chính thức thông báo giấy phép của Huione Pay đã bị thu hồi và quá trình thanh lý tài sản đã hoàn tất.

(Theo Caixin)