Theo đài CNN, Trung Quốc và Nepal đã nối lại hoạt động cứu hộ, cứu nạn kể từ chiều 28/8 sau khi quá trình này bị hoãn lại trong một thời gian ngắn vì một hồ nước hình thành do sạt lở đất tại biên giới Nepal - Tây Tạng bị vỡ.

"Khi nguy cơ do hồ chứa nước ở thượng nguồn gây ra được đánh giá có thể kiểm soát được, các hoạt động cứu hộ cho thảm họa sạt lở đất Gyirong đã nhanh chóng được nối lại", đài truyền hình CCTV của Trung Quốc cho biết.

Về phía Nepal, phát ngôn viên quân đội Raja Ram Basnet thông báo mực nước thực tế chỉ dâng cao 0,6m và hoạt động tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang tiếp tục.

Trung Quốc, Nepal nối lại hoạt động cứu hộ sau lũ quét. Video: Xinhua

Trong ngày 28/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng tới huyện Gyirong để chỉ đạo công tác cứu hộ và ứng phó khẩn cấp sau lũ quét. Tại đây, ông Lý đã ghi nhận nỗ lực của các nhân viên cứu hộ, đồng thời tới thăm các khu sơ tán tạm thời dành cho người dân bị ảnh hưởng.

"Thủ tướng Lý Cường yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác cứu nạn, chừng nào còn một tia hy vọng thì vẫn phải nỗ lực hết sức", truyền thông Trung Quốc cho hay.

Cùng ngày, quân đội Nepal đã giải cứu được 350 công nhân và người dân địa phương bị mắc kẹt bên trong đường hầm của nhà máy thủy điện ở huyện Rasuwa. Hiện vẫn còn khoảng 100 người bị mắc kẹt trong khu vực hầm, nhưng địa hình hiểm trở đã khiến công tác cứu nạn trở nên phức tạp.

Theo báo cáo của giới chức Nepal và Trung Quốc, tính đến cuối ngày 28/8, số người thiệt mạng do trận lũ quét ở biên giới hai nước đã tăng lên gần 600 người, gồm 579 người ở phía Nepal, 7 người ở phía Trung Quốc. Số trường hợp mất tích hiện vào khoảng 2.500 người.