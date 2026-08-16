Quán mỳ do robot vận hành. Ảnh: Global Times

Các khâu nhận đơn, nấu mì đến phục vụ đều được thực hiện tự động mà không cần con người trực tiếp tham gia, đánh dấu một ứng dụng mới của robot.

Theo báo Global Times, quán mỳ tên là Yujian Weilai, một cách chơi chữ trong tiếng Trung mang nghĩa gần với “gặp gỡ tương lai”. Cửa hàng nằm tại Công viên Khoa học Trung Quan Thôn ở quận Phong Đài, tây nam Bắc Kinh. Đây được cho là nhà hàng mì robot được thương mại hóa hoàn toàn đầu tiên tại thành phố.

Trong ngày hoạt động thử nghiệm hôm 14/8, nhà hàng đã phục vụ hơn 130 nhân viên của công ty phát triển mô hình này. Yang Haibin, Phó tổng giám đốc Công ty Công nghệ Yuli Bắc Kinh, đơn vị vận hành nhà hàng nói cơ sở này dự kiến mở cửa đón khách vào cuối tháng 8.

Theo quan sát của Global Times, khách hàng đặt món thông qua mã QR đặt tại mỗi bàn. Máy móc sẽ tự động làm và luộc mì, sau đó cho thêm nước dùng, thịt và gia vị. Tiếp đó, một cánh tay robot chuyển bát mì hoàn chỉnh sang robot giao hàng để đưa món ăn tới tận bàn khách.

Theo công ty vận hành, toàn bộ quy trình chỉ mất hơn 3 phút và có thể diễn ra hoàn toàn không cần con người hỗ trợ. Tuy nhiên, hiện vẫn có 1 - 2 nhân viên làm việc ở khu vực hậu cần.

Công ty cho biết hiện còn 3 công đoạn vẫn cần con người thực hiện, gồm bổ sung nguyên liệu như bột mì, nước tinh khiết, nước sốt và nước dùng; dọn bàn, thu gom và trả bát đĩa và chia đồ uống theo khẩu phần. Li Pengzhen, Tổng giám đốc công ty tiết lộ 2 công đoạn sau sẽ được tự động hóa trong giai đoạn xây dựng thứ hai.

Thực đơn gồm 3 món mì là mì zhajiang nấm giá 16 NDT, mì sườn bò sốt cà chua và mì bò hầm, mỗi món giá 19 NDT. Nhà hàng cũng phục vụ 4 loại đồ uống. Mức giá này tương đương hoặc thấp hơn so với các quán mì bình dân trong khu dân cư ở Bắc Kinh.

Theo ông Li, công ty đã được cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm vào hôm 13/8, đồng thời hoàn tất các thủ tục chứng nhận sức khỏe cho nhân viên, khử trùng và kiểm soát côn trùng trước khi bắt đầu hoạt động thử nghiệm.

Ông cho biết thêm nước sốt và các nguyên liệu ăn kèm được chế biến mới mỗi ngày tại bếp, sau đó được đưa vào máy ngay trong ngày. Hệ thống màn chắn khí và thiết bị khử trùng tại lối vào vẫn đang được lắp đặt và sẽ hoàn thiện trước khi nhà hàng chính thức mở cửa đón khách.