Theo trang tin quân sự TWZ, truyền thông Ukraine ngày 13/7 đã đăng tải đoạn video ghi lại chiến dịch đổ bộ của Lữ đoàn số 123 tại khu vực Mũi Kinburn, vùng Mykolaiv. Đáng chú ý, cuộc đổ bộ này được thực hiện hoàn toàn bằng các phương tiện không người lái.

"Đại tá Oleg Makukha và Thiếu tá Denys Gipik đã chỉ huy chiến dịch đổ bộ đầu tiên trên thế giới không cần bất kỳ binh sĩ nào đặt chân lên bờ biển do đối phương kiểm soát. Sự thành công của chiến dịch đã phản ánh xu hướng đẩy mạnh việc sử dụng các nền tảng không người lái trên thực địa", thông cáo của Lữ đoàn số 123 cho biết.

Ukraine sử dụng xuồng không người lái và robot để đổ bộ lên bờ biển do Nga kiểm soát. Video: TWZ

Trong đoạn video, có thể thấy rõ một xuồng không người lái (USV) lao thẳng tới bờ biển, rồi nhanh chóng hạ phần thang ở mũi tàu để robot mặt đất (UGV) di chuyển lên bờ. Sau khi đổ bộ thành công, robot của Ukraine đã liên tục khai hỏa vào các mục tiêu Nga nằm sâu trong đất liền. Khi nhiệm vụ hoàn thành, USV đã di chuyển khỏi bờ biển, nhưng không rõ robot mặt đất có được thu hồi hay không.

Theo giới quan sát, robot tham gia chiến dịch thuộc dòng Rys do công ty Roboneers phát triển. UGV này được trang bị súng máy cỡ nòng 7,62 mm, tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phát hiện và tấn công mục tiêu ở chế độ bán tự động hoặc tự động.