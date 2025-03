Các nhà khoa học Trung Quốc khẳng định rằng nếu dự án thành hiện thực, trạm năng lượng mặt trời này có thể cung cấp nguồn "điện sạch" liên tục cho xe điện và nhu cầu điện gia đình, khắc phục những hạn chế của các tấm pin mặt trời truyền thống.

Dự án trạm điện mặt trời ngoài không gian đầy tham vọng của Trung Quốc. Ảnh minh họa: Carscoops

Mặc dù công nghệ pin mặt trời trên mặt đất đã có những bước tiến đáng kể so với 20–30 năm trước, nhưng hiệu suất của chúng vẫn bị giới hạn bởi thời tiết và chu kỳ ngày đêm. Trong khi đó, trạm năng lượng mặt trời ngoài không gian có thể khắc phục những hạn chế này nhờ khả năng hoạt động liên tục 24/7.

Theo kế hoạch, trạm điện mặt trời này sẽ có quy mô khoảng 1 km và được đặt ở độ cao hơn 36.000 km so với bề mặt Trái Đất khi hoàn thiện. Nhờ vị trí này, trạm có thể thu nhận ánh sáng mặt trời không gián đoạn và cung cấp mật độ năng lượng cao hơn gấp 10 lần so với các tấm pin mặt trời trên mặt đất, do cường độ ánh sáng trong không gian mạnh hơn.

Điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc chơi, và Trung Quốc tin rằng họ có thể hiện thực hóa tham vọng này. Nhưng làm thế nào để nguồn điện sạch từ không gian được truyền về Trái Đất?

Theo Popular Mechanics, điện sẽ được chuyển đổi thành bức xạ vi sóng và truyền đến một ăng-ten cố định trên mặt đất. Công nghệ này không còn là viễn tưởng.

Kế hoạch xây dựng trạm điện mặt trời ngoài không gian giống như việc xây dựng Đập Tam Hiệp cách đây 18 năm. Ảnh: Wikimedia

Ông Long Lehao, nhà khoa học tên lửa và thành viên Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc (CAE), chia sẻ với South China Morning Post: "Chúng tôi đang triển khai dự án này, và tầm quan trọng của nó có thể sánh ngang với việc di chuyển Đập Tam Hiệp lên quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao 36.000 km."

Đập Tam Hiệp – công trình thủy điện lớn nhất thế giới – có công suất phát điện 100 tỷ kWh/năm, nhưng vẫn chỉ là một phần nhỏ so với tiềm năng của trạm năng lượng mặt trời không gian. Ông Long khẳng định rằng lượng điện thu được hàng năm từ dự án này có thể tương đương tổng trữ lượng dầu có thể khai thác trên Trái Đất.

Tuy nhiên, dự án này đòi hỏi công nghệ phức tạp và chi phí khổng lồ. Việc đưa toàn bộ các bộ phận của trạm lên quỹ đạo yêu cầu phát triển một tên lửa đẩy siêu trọng – một thách thức kỹ thuật lớn. Do đó, dự án không thể hoàn thành trong một sớm một chiều và dự kiến sẽ kéo dài hàng thập kỷ.

Hàng triệu xe điện sẽ được hưởng lợi nếu trạm điện không gian trở thành hiện thực. Ảnh EV Box

Tuy nhiên, nếu thành công, trạm năng lượng mặt trời không gian sẽ không chỉ cung cấp nguồn năng lượng sạch và bền vững để thắp sáng các đô thị hay cấp điện cho hàng triệu xe điện, mà còn thay đổi hoàn toàn cách con người khai thác năng lượng tái tạo.

Đây là một bước tiến táo bạo, thể hiện tham vọng dẫn đầu công nghệ của Trung Quốc trong cuộc đua toàn cầu về năng lượng sạch. Dự án này có thể góp phần giảm thiểu rào cản về nguồn cung điện, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xe điện đang phát triển và bùng nổ.

(Theo SCMP, Popular Mechanics)

