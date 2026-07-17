Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pool

Trong tuyên bố gửi CNN, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Chang cho biết: "Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Cuộc bầu cử ở Mỹ là vấn đề nội bộ của Mỹ và kết quả là do lá phiếu của người dân quyết định. Trung Quốc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ."

Trước đây, Bắc Kinh cũng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc liên quan đến việc can thiệp bầu cử và tác động đến chính trị do nhiều quốc gia phương Tây đưa ra, bao gồm Australia, Canada, Anh và Mỹ.

Các chuyên gia nhận xét, những phát biểu của ông Trump có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung vào thời điểm Tổng thống Trump đang tìm cách gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay để thảo luận về quan hệ thương mại.

Trong bài phát biểu tối 16/7 (sáng 17/7 giờ Việt Nam), Tổng thống Trump cho biết có những lỗ hổng trong hệ thống bầu cử Mỹ đồng thời tìm cách kêu gọi ủng hộ cho dự luật cải cách bầu cử liên bang đang bị đình trệ của ông.

Chính quyền của Tổng thống Trump cũng công bố một loạt tài liệu vừa được giải mật. Tuy nhiên, không có thông tin mới nào cho thấy bất kỳ cuộc kiểm phiếu nào trước đây, gồm cả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà ông Trump bị thua, bị một quốc gia bên ngoài can thiệp.

Trong bài phát biểu, ông Trump cáo buộc Trung Quốc thu thập bất hợp pháp dữ liệu của 220 triệu cử tri Mỹ, gồm tên, thông tin liên lạc và xu hướng đảng phái. Người đứng đầu nước Mỹ cho rằng Trung Quốc đã tìm cách "phá hoại chính quyền đầu tiên và chiến dịch tranh cử năm 2020 của tôi" cũng như gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc trước đây liên quan đến việc can thiệp bầu cử.

Tuy nhiên, trong một báo cáo được giải mật năm 2021, các cơ quan tình báo Mỹ kết luận Trung Quốc không cố gắng gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử vì lo ngại làm tổn hại quan hệ Mỹ - Trung. Kết luận đó đã được lặp lại trong các tài liệu mà chính quyền Mỹ đã giải mật trước bài phát biểu của ông Trump.