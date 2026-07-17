Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp qua video CNN

Hãng tin CNN, RT dẫn lời ông Trump nói: "Mọi công dân Mỹ đều xứng đáng được biết khi họ bỏ phiếu, lá phiếu đó sẽ được kiểm đếm chính xác". Ông lập luận hệ thống bầu cử Mỹ hiện tại "còn tồn tại những thiếu sót nghiêm trọng" và đang bị đặt trong tình trạng dễ bị tấn công mạng.

Ông Trump cáo buộc Trung Quốc thực hiện "vụ xâm phạm dữ liệu bầu cử lớn nhất trong lịch sử" và cho rằng Bắc Kinh đã thu thập thông tin của 220 triệu cử tri Mỹ, bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại và xu hướng chính trị của họ.

Trong bài phát biểu vào giờ cao điểm tối 16/7 (sáng 17/7 giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump cho biết từ năm 2020 các cơ quan tình báo Mỹ đã phát hiện "dữ liệu của hàng chục triệu cử tri tại 18 bang đã bị Trung Quốc mua, đánh cắp hoặc tấn công mạng".

Theo Nhà Trắng, các hồ sơ đăng ký cử tri đã bị Trung Quốc mua bán trái phép, đánh cắp, xâm nhập hoặc thu thập bất hợp pháp bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tuy nhiên, theo CNN, trên thực tế, nhiều bang của Mỹ công khai bán các phiên bản dữ liệu cử tri chứa những thông tin được phép công khai và đây là hoạt động hợp pháp, không gây tranh cãi.

Việc tiếp cận cơ sở dữ liệu cử tri cho phép một quốc gia đối địch thu thập nhiều thông tin về công dân Mỹ. Điều này cũng làm dấy lên nguy cơ gây hỗn loạn trong ngày bầu cử nếu đối tượng nước ngoài có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu đang hoạt động và can thiệp, chỉnh sửa thông tin cử tri.

Tuy nhiên, Mỹ chưa từng cáo buộc Trung Quốc làm sai lệch, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu đăng ký cử tri trong các cuộc bầu cử.