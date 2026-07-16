Hãng tin WANA dẫn lời Hossein Kermanpour, phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran nói tính đến trưa hôm nay (16/7), số người bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ đã vượt quá 300 người, trong khi số nạn nhân tử vong đã lên tới 35 người. Trong số những người thiệt mạng có 2 phụ nữ và một người dưới 18 tuổi.

Một người bị thương trong đợt tấn công mới của Mỹ vào Iran đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: WANA

Ông Kermanpour cho biết thêm các tỉnh Hormozgan, Sistan và Baluchestan và Khuzestan ở phía nam Iran là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​các cuộc tấn công của Mỹ. Theo phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran, 73 người bị thương vẫn đang nằm viện và tiếp tục được điều trị y tế. Các trường hợp thương vong xảy ra trong tháng Tir mở màn mùa hè ở Iran (từ ngày 22/6 – 22/7).

Cùng ngày, nhà chức trách Iran cáo buộc Mỹ đã tiến hành một "cuộc tấn công tàn bạo" gần một bệnh viện chuyên điều trị ung thư cho trẻ em ở Ahvaz, phía tây nam quốc gia Hồi giáo. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho hay bệnh viện Shahid Baqaei đã buộc phải sơ tán khẩn cấp, gây ra "sự đau khổ và lo lắng nghiêm trọng" cho 211 bệnh nhi đang được hóa trị tại đây.

Washington chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về cáo buộc trên.

Kuwait hứng đợt tấn công mới của UAV Iran

Quân đội Kuwait cho biết họ đang đáp trả các cuộc tấn công mới bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran sau khi phải hứng chịu các đợt không kích đêm 15/7.

“Các hệ thống phòng không Kuwait đang đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV thù địch sau hành động gây hấn của Iran. Bất kỳ tiếng nổ nào có thể nghe thấy đều là kết quả của việc các hệ thống phòng không đánh chặn những mục tiêu thù địch”, trích tuyên bố của quân đội Kuwait.

Theo báo Guardian, Iran đã phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các nước láng giềng ở Trung Đông, bao gồm Kuwait, Bahrain và Jordan. Tehran khẳng định họ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ đặt tại những quốc gia đó.

Quân đội Mỹ đã tăng cường các cuộc tấn công và mở rộng mục tiêu tại Iran trong những ngày gần đây, dẫn đến các vụ tập kích “ăn miếng, trả miếng” của lực lượng Tehran vào các nước trong khu vực.