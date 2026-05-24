Theo hãng tin Anadolu, Hezbollah nhắm vào các phương tiện quân sự, hệ thống gây nhiễu máy bay không người lái (UAV) và các bệ phóng thuộc hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel.

Nhóm này tuyên bố các cuộc tấn công trên nhằm đáp trả Israel vi phạm lệnh ngừng bắn và tấn công các làng mạc phía nam Lebanon. Hezbollah cho biết đã nhắm mục tiêu vào một xe công binh quân sự của Israel tại thành phố Bint Jbeil ở miền nam Lebanon bằng UAV. Ngoài ra, một thiết bị kỹ thuật và một xe chỉ huy tại khu vực Jal Al-Allam ở bắc Israel cũng bị bắn trúng.

Theo Hezbollah, một UAV Heron 1 của Israel đã bị tên lửa đất đối không đánh chặn ở khu vực Bekaa của Lebanon, buộc nó phải rời khỏi khu vực. Lực lượng này cũng xác nhận đã dùng UAV và pháo binh nhắm vào 4 bệ phóng Vòm Sắt tại doanh trại Branit và Ramim, 3 hệ thống gây nhiễu chống UAV tại Nimr Al-Jamal, Al-Jardah và Naqoura cũng như nơi lính Israel tập trung tại Deir Siryan, Bayyada.

Trong những tháng gần đây, UAV của Hezbollah, đặc biệt là các mẫu điều khiển bằng sợi quang đã gây ra mối lo ngại ngày càng tăng ở Israel do khó phát hiện và đánh chặn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã mô tả các UAV này là một “mối đe dọa lớn” và kêu gọi quân đội phát triển các biện pháp để chống lại chúng.

Theo các quan chức Lebanon, hơn 3.100 người đã thiệt mạng và 1,6 triệu người phải di dời trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel ở Lebanon bắt đầu từ ngày 2/3, sau khi Hezbollah trả đũa Israel vì cuộc xung đột với Iran. Các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.