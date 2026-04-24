Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc vừa công bố phát hiện và nhận dạng khoáng chất Mặt Trăng thứ 11 có tên gọi Cerium-Magnesium Changesite. Vật liệu này sở hữu hiệu ứng huỳnh quang nổi bật, với kích thước hạt dao động từ 3 đến 25 micromet, nhỏ hơn đường kính của một sợi tóc người.

CGTN đưa tin, lớp khoáng chất dạng thủy tinh này trong suốt, giòn và mang tiềm năng thay đổi toàn diện công nghệ chiếu sáng.

Khoáng chất mặt trăng mới thứ 11, được đặt tên là Cerium-Magnesium Changesite được phát hiện trong thiên thạch mặt trăng đầu tiên rơi xuống Trung Quốc. Ảnh: CMG

Cerium-Magnesium Changesite được phân lập từ mẫu thiên thạch Mặt Trăng đầu tiên mà Trung Quốc thu hồi trên mặt đất. Đây là một khối thiên thạch hình cầu duy nhất nặng 44 gram, có lớp vỏ ngoài nóng chảy sẫm màu. Dù kích thước hạt nằm ở thang vi mô, đặc tính vật lý của chúng có thể mang lại những ứng dụng công nghệ thực tiễn.

Điểm khác biệt lớn nhất của vật liệu là độ phát quang rõ rệt. Theo India Times, các nhà khoa học nhận định đặc tính này khiến khoáng chất trở nên vô cùng giá trị trong việc phát triển các đi-ốt phát quang (LED) hiệu suất cao.

Trong thiết kế LED, vật liệu phát quang đóng vai trò trung tâm, quyết định trực tiếp đến độ sáng, chất lượng màu sắc và hiệu quả năng lượng. Hợp chất mới có thể giúp chế tạo các hệ thống chiếu sáng mạnh mẽ hơn nhưng tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Khám phá này tiếp thêm động lực cho lĩnh vực khoáng vật học Mặt Trăng. Che Xiaochao đến từ Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Địa chất Trung Quốc giải thích rằng khoáng chất này được xác định là vật liệu mới vì nó hình thành dưới sự kết hợp của hai điều kiện đặc thù: điều kiện vật lý (nhiệt độ, áp suất) và điều kiện hóa học (hàm lượng nguyên tố).

Việc tìm thấy khoáng chất mới trong không gian ngoài Trái Đất chứng tỏ từng tồn tại những điều kiện chưa từng xuất hiện trên hành tinh của chúng ta.

Trước đó, thông qua sứ mệnh trả về mẫu vật Mặt Trăng Chang'e-5, Trung Quốc cũng đã tìm ra một khoáng chất phốt-phát mới tên Changesite-(Y) vào năm 2022. Dù mang cấu trúc khác biệt, các khoáng chất này đều phản ánh một quy luật chung: vật liệu Mặt Trăng thường sở hữu các đặc tính quang học và hóa học độc đáo do được hình thành trong môi trường khắc nghiệt.

Ngoài lĩnh vực chiếu sáng, các vật liệu tiên tiến có nguồn gốc từ khoáng chất vũ trụ được kỳ vọng sẽ ứng dụng vào thiết bị điện tử, hệ thống năng lượng và quy trình sản xuất. Tuy nhiên, việc triển khai trên quy mô lớn vẫn còn nhiều trở ngại do thách thức kỹ thuật và kinh tế trong quá trình khai thác.

Mục tiêu hiện tại của giới khoa học là phân tích và cố gắng tái tạo đặc tính của khoáng chất trong điều kiện phòng thí nghiệm trước khi tính đến các phương án thương mại hóa.

(Theo Interesting Engineering)