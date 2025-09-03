Theo Tân Hoa Xã, Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật của Trung Quốc có sự tham gia của 26 nguyên thủ và lãnh đạo nước ngoài.

Những nhà lãnh đạo đã tham gia buổi lễ bao gồm Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Slovakia Robert Fico,...

Mở đầu sự kiện, ông Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng với tư cách là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Toàn cảnh Quảng trường Thiên An Môn sáng 3/9. Ảnh: CCTV

Lễ duyệt binh dự kiến kéo dài 70 phút, gồm 45 đội hình, được tổ chức mô phỏng các kịch bản tác chiến thực tế, và sẽ lần đầu công bố những loại vũ khí chủ lực mới của quân đội Trung Quốc.

Theo Bắc Kinh, lễ duyệt binh năm nay vừa để tưởng niệm chiến thắng lịch sử, vừa gửi đi thông điệp về năng lực quân sự của Trung Quốc trong việc gìn giữ hòa bình trên thế giới.