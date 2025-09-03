Theo Tân Hoa Xã, Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật của Trung Quốc có sự tham gia của 26 nguyên thủ và lãnh đạo nước ngoài.
Những nhà lãnh đạo đã tham gia buổi lễ bao gồm Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Slovakia Robert Fico,...
Mở đầu sự kiện, ông Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng với tư cách là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.
Lễ duyệt binh dự kiến kéo dài 70 phút, gồm 45 đội hình, được tổ chức mô phỏng các kịch bản tác chiến thực tế, và sẽ lần đầu công bố những loại vũ khí chủ lực mới của quân đội Trung Quốc.
Theo Bắc Kinh, lễ duyệt binh năm nay vừa để tưởng niệm chiến thắng lịch sử, vừa gửi đi thông điệp về năng lực quân sự của Trung Quốc trong việc gìn giữ hòa bình trên thế giới.
Chủ tịch Tập Cận Bình thị sát quân đội dọc theo đại lộ Trường An
Sau bài phát biểu khai mạc, ông Tập đã di chuyển trên xe ô tô để chào hỏi các đơn vị quân đội tham dự lễ duyệt binh.
Phát biểu khai mạc của ông Tập Cận Bình
Trong bài phát biểu khai mạc lễ duyệt binh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chào mừng tới những nguyên thủ quốc tế tới dự sự kiện lần này và khẳng định đây là dịp để tưởng nhớ lịch sử, trân trọng hòa bình và tri ân các cựu chiến binh.
"Lịch sử không chỉ ghi nhớ quá khứ mà còn định hướng cho tương lai. Trên chặng đường mới, toàn thể nhân dân các dân tộc Trung Quốc cần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, phát huy tinh thần kháng chiến, nỗ lực phấn đấu để xây dựng đất nước hùng cường và hiện thực hóa công cuộc phục hưng dân tộc. Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là điều không thể ngăn cản. Sự nghiệp hòa bình và phát triển của nhân loại chắc chắn sẽ giành thắng lợi", ông Tập nhấn mạnh.
Ông Tập cũng khẳng định, Quân đội Trung Quốc (PLA) là lực lượng anh hùng, luôn trung thành với Đảng và nhân dân. Quân đội vững mạnh sẽ là chỗ dựa chiến lược cho công cuộc phục hưng dân tộc, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình và phát triển toàn cầu.
Khai mạc lễ duyệt binh
Pháo binh và đội nghi lễ mở màn sự kiện. Video: Sputnik
Lễ thượng cờ. Video: CCTV
Chủ tịch Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà lãnh đạo quốc tế
Chủ tịch Tập Cận Bình và các khách mời di chuyển tới khu vực khán đài ở Quảng trường Thiên An Môn. Video: CCTV
Tổng thống Nga và nhà lãnh đạo Triều Tiên có mặt tại thảm đỏ
Video: CCTV
Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có mặt tại thảm đỏ để chuẩn bị dự lễ duyệt binh của Trung Quốc.
Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên chào đón khách mời
Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã có mặt tại thảm đỏ để đón chào các nguyên thủ và lãnh đạo quốc tế tới tham dự lễ duyệt binh.
Chủ tịch nước Lương Cường đến Bắc Kinh dự lễ duyệt binh của Trung Quốc
Theo đài CGTN, tối 2/9, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã hạ cánh ở sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng 3/9 của Trung Quốc.
Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước, diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025), góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ngày càng vững chắc, thực chất và hiệu quả.
Loạt khí tài chuẩn bị sẵn sàng cho lễ duyệt binh
Video: CCTV
Trung Quốc bắn 80 phát đại bác để mở đầu lễ duyệt binh
Các vị trí bắn đại bác được bố trí tập trung xung quanh cổng vòm của Chính Dương Môn, nằm dọc theo trục trung tâm của Bắc Kinh, xếp theo 2 hướng đông bắc và tây bắc, tạo thành hình chữ V.
Nhà chức trách cho biết, sẽ có tổng cộng 56 khẩu đại bác được sử dụng, bắn xen kẽ 80 phát đạn nhằm tưởng niệm 80 năm ngày chiến thắng của nhân dân Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Nhật và chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới trong Thế chiến II. Loại đạn pháo được sử dụng trong lễ khai mạc là loại cải tiến, sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường, nhưng vẫn đảm bảo được âm thanh vang dội.