Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 2/9 dẫn lời giới chức ngoại giao nước này cho hay, nhà lãnh đạo Kim Jong Un chiều 1/9 đã lên đường đến Trung Quốc bằng tàu hỏa bọc thép để dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại văn phòng bên trong khoang tàu hỏa bọc thép. Ảnh: KCNA/Yonhap

“Đi cùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un còn có nhiều quan chức cấp cao của Triều Tiên, trong đó có Ngoại trưởng Choe Son-hui”, quan chức ngoại giao Triều Tiên cho biết.

Theo tờ Korea Herald, đoàn tàu bọc thép được sử dụng lần này được cho là tương tự với phương tiện di chuyển mà ông Kim từng sử dụng trong các chuyến thăm Trung Quốc và Nga những năm qua.

Dự kiến, ông Kim Jong Un khi dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 3/9 tới sẽ có cơ hội gặp mặt nguyên thủ của hàng chục quốc gia tham dự sự kiện này, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, truyền thông Nga dẫn lời một quan chức Điện Kremlin tiết lộ, khi tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, ông Kim sẽ ngồi bên trái ông Tập, còn Tổng thống Putin sẽ ngồi bên phải nhà lãnh đạo Trung Quốc.