Theo Tân Hoa xa, Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, sẽ có bài phát biểu tại lễ duyệt binh ngày 3/9.

Cuộc duyệt binh kéo dài 70 phút, với tổng cộng 45 đội hình tham gia.

Binh sĩ Trung Quốc tham gia tổng duyệt. Video: CGTN

Các đội hình khí tài được tổ chức thành những nhóm tác chiến dựa trên các tình huống chiến đấu thực tế, bao gồm tác chiến trên bộ, trên biển, phòng không và phòng thủ tên lửa, chiến tranh thông tin, tác chiến không người lái, hỗ trợ hậu cần và tấn công chiến lược. Nhiều đội hình trong số này được trang bị vũ khí tiên tiến, bao gồm một số vũ khí quốc gia quan trọng, thể hiện đầy đủ năng lực đáng gờm của Quân đội Trung Quốc (PLA) để giành chiến thắng trong các cuộc xung đột hiện đại.

Tập dượt cho lễ duyệt binh. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các đội hình trên không, được tổ chức theo mô-đun và có hệ thống, sẽ bao gồm máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy tiên tiến, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay vận tải, ... quy tụ hầu hết các loại máy bay chiến đấu chủ lực đang hoạt động trong biên chế của PLA.