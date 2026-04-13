Tại cuộc họp báo được tổ chức chiều 13/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Quách Gia Côn đã nhận được câu hỏi từ phóng viên về phản ứng của Bắc Kinh xoay quanh những tuyên bố “áp đặt phong tỏa tại eo biển Hormuz” mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Quách Gia Côn. Ảnh: Bộ Ngoại Giao Trung Quốc

Trang thông tấn China News dẫn lời ông Quách nói: “Eo biển Hormuz là tuyến thương mại quốc tế quan trọng đối với hàng hóa và năng lượng. Việc duy trì an ninh, sự ổn định và lưu thông tại đây là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Nguyên nhân gốc rễ của việc cản trở giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz nằm ở cuộc xung đột ở Iran và cách giải quyết vấn đề này là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Các bên cần giữ bình tĩnh và kiềm chế. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng”.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer khi trả lời phỏng vấn kênh BBC cùng ngày cũng khẳng định nước này sẽ không tham gia vào hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz. Theo ông, mọi nỗ lực của London ở thời điểm này sẽ tập trung vào việc mở cửa eo biển.

“Mỗi khi eo biển bị đóng cửa hoặc không được tự do lưu thông như mọi khi, điều đó có nghĩa dầu khí không đến được thị trường, giá cả tăng cao và người dân phải đối mặt với hóa đơn tiền điện cao hơn. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi muốn hóa đơn tiền điện của họ được ổn định và giảm chi phí xuống”, ông Starmer nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz nhằm giành quyền kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này từ Iran sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước tại Pakistan thất bại.