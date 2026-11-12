Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng "bịa đặt" những thông tin liên quan đến bê bối của CEO Nvidia Jensen Huang để lấy cớ áp đặt các biện pháp hạn chế công nghệ.

Theo hãng thông tấn Anadolu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 12/11 đã bác bỏ "luận điệu gián điệp" của Mỹ liên quan đến vụ bê bối ngoại tình của CEO Nvidia Jensen Huang, khẳng định tiến bộ công nghệ của Trung Quốc được thúc đẩy bởi đổi mới sáng tạo độc lập và hợp tác cởi mở.

"Chúng tôi đã nêu rõ lập trường về những cáo buộc cho là Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp. Mỹ nên chấm dứt việc bịa đặt những thông tin về gián điệp để lấy đó làm cái cớ áp đặt các biện pháp hạn chế công nghệ", bà Mao cho biết.

Khi được hỏi liệu Bắc Kinh có lo ngại vụ việc này ảnh hưởng đến cuộc gặp giữa lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ dự kiến diễn ra vào tuần tới hay không, bà Mao khẳng định hai bên vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ về các hoạt động tương tác giữa lãnh đạo hai nước.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Global Times

"Trung Quốc và Mỹ vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ về các hoạt động tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Mỹ để triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương mang tính xây dựng, ổn định về chiến lược, dựa trên sự tôn trọng, công bằng và có đi có lại", bà Mao nói.

Cách đây 2 ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn đã phủ nhận cáo buộc cho rằng nước này do thám ông Jesen Huang, đồng thời bác bỏ việc nữ doanh nhân Alice Huang ngoại tình với CEO Nvidia là "điệp viên Trung Quốc". Tờ Global Times sau đó cũng chỉ ra việc khoảng thời gian vụ lùm xùm của ông Huang bị phanh phui lại trùng với thời điểm Quốc hội Mỹ liên tiếp thúc đẩy các biện pháp siết chặt xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Theo dự kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần sau tại Thâm Quyến, trong bối cảnh Bắc Kinh đăng cai hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).