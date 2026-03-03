Sáng ngày 3/3, tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V trên đường Hồng Hà (phường Tân Sơn Hòa), hàng chục tài xế đã đưa xe đến xếp hàng chờ kiểm định.

Nhờ hệ thống vận hành trơn tru, nhiều tài xế nhanh chóng hoàn thành thủ tục và rời đi. Đến hơn 10h, hoạt động tại trung tâm vẫn diễn ra suôn sẻ, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng hay lỗi kết nối với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trung tâm Đăng kiểm 50-03V hoạt động ổn định vào sáng nay. Ảnh: TK

Tương tự, tại Trung tâm Đăng kiểm 50-03V (đường Phú Châu, phường Tam Bình), không khí làm việc cũng thoải mái hơn so với hôm qua. Khu vực lối vào không còn cảnh xe cộ chen chúc, tài xế không phải chờ đợi lâu để nộp hồ sơ. Hệ thống phần mềm đã hoạt động ổn định, quy trình tiếp nhận hồ sơ chỉ mất vài phút cho mỗi phương tiện.

Anh Hoàng, một tài xế xe container, cho biết đã lo lắng khi nghe tin hệ thống kiểm định mới bị nghẽn. Tuy nhiên, sáng nay, mọi thủ tục diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng, khiến anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Trong khi đó, anh Nguyễn Đình Qui, tài xế xe tải 7 tấn, đã hoàn tất quá trình kiểm định trong hơn 20 phút nhờ sự hỗ trợ tận tình từ nhân viên.

Anh Qui chia sẻ, trước đó, anh đã cẩn thận mang phương tiện đến một gara uy tín để kiểm tra và bảo dưỡng kỹ lưỡng. Sau khi xe được dán tem kiểm định, anh còn được đăng kiểm viên hướng dẫn cách tự tra cứu và nhận chứng nhận điện tử thông qua ứng dụng của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Anh Nguyễn Đình Qui hoàn tất quá trình kiểm định sau hơn 20 phút. Ảnh: TK

Một cán bộ tại Trung tâm Đăng kiểm 50-03V cho biết, tính đến 10h cùng ngày, đơn vị đã hoàn thành kiểm định cho hơn 40 phương tiện. Về kiểm định khí thải, tỷ lệ xe không đạt tiêu chuẩn chiếm khoảng 20%, tương đương với trước đây, không có nhiều biến động.

Cán bộ này kỳ vọng trong những ngày tới, hệ thống sẽ tiếp tục vận hành hiệu quả để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

Công tác kiểm định xe cơ giới theo quy định mới đã vận hành trơn tru. Ảnh: TK

Nguyên nhân nghẽn hệ thống

Liên quan đến sự cố trong ngày đầu triển khai quy định mới, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết lượng phương tiện đến kiểm định tăng đột biến do tâm lý người dân muốn thực hiện sớm.

Sự quá tải dẫn đến hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận điện tử phát sinh lỗi kỹ thuật, gây nghẽn kết nối và chậm đồng bộ. Các chức năng mới như ký số, xác thực mã QR và nội dung tem kiểm định cũng gặp trục trặc trong quá trình tích hợp.

Để tránh việc người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi lâu, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã hướng dẫn khẩn cho các cơ sở kiểm định được phép cấp giấy chứng nhận điện tử bản giấy và tem kiểm định cho chủ xe để phương tiện kịp thời lưu thông. Ngay khi khắc phục được lỗi kỹ thuật, các cơ sở phải cập nhật ngay lên hệ thống để đảm bảo tính đồng bộ toàn quốc.

Chủ xe không nên đưa phương tiện đi kiểm định quá sớm để tránh ùn tắc cục bộ. Ảnh: TK



Để việc đăng kiểm diễn ra thuận lợi, tránh ùn tắc cục bộ trong những ngày đầu áp dụng quy chuẩn mới (QCVN 85:2025/BNNMT), Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đưa ra 3 khuyến cáo.

Thứ nhất, đối với các xe chưa đến hạn, chủ xe không nên đưa phương tiện đi kiểm định sớm hơn quy định để tránh gây áp lực lên hệ thống.

Thứ hai, chủ xe cần chủ động bảo dưỡng phương tiện, đặc biệt lưu ý hệ thống động cơ và xử lý khí thải để tránh trường hợp "không đạt", phải sửa chữa và đi lại nhiều lần.

Thứ ba, chủ xe nên chủ động liên hệ hoặc theo dõi thông báo từ các trạm đăng kiểm để sắp xếp lịch hẹn phù hợp.