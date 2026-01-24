Ngày 24/1, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF – Bộ Công an ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với CLB S.A.F Botafogo (Brazil). Thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bóng đá trẻ, phát triển nguồn nhân lực chuyên môn và cầu thủ theo các chuẩn mực quốc tế.

Lễ ký kết diễn ra vào chiều ngày 24/1 tại Hưng Yên. Ảnh: PVF

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là trao đổi về công tác phát triển cán bộ chuyên môn và cầu thủ; tổ chức các chương trình trao đổi đoàn tập huấn, thi đấu; cử chuyên gia kỹ thuật của Botafogo sang làm việc tại PVF; phối hợp cung cấp cầu thủ và chuyên gia cho CLB PVF-CAND; đồng thời tổ chức các hội thảo chuyên môn liên quan đến công tác tuyển chọn và phát triển cầu thủ trẻ.

Việc hợp tác được triển khai theo lộ trình nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, Botafogo sẽ cử đoàn chuyên gia sang làm việc tại PVF để đánh giá hệ thống đào tạo, phương pháp huấn luyện, cơ sở vật chất và mô hình vận hành. Ở giai đoạn tiếp theo, PVF dự kiến cử đoàn cán bộ chuyên môn sang làm việc, tìm hiểu thực tế tại các cơ sở đào tạo của Botafogo tại Brazil, hướng tới triển khai các chương trình tập huấn, hội nhập chuyên môn ngắn hạn cho cầu thủ trẻ và đội ngũ huấn luyện.