U23 Việt Nam kết thúc trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc vào lúc 21h00 ngày 23/1 theo giờ Saudi Arabia. Sau sau khi nhận giải HCĐ từ BTC, đội trở về khách sạn cách sân 17 km. Thầy trò HLV Kim Sang Sik tranh thủ ăn đêm trước khi tiến hành thu dọn hành lý.

Trong lúc HLV Kim Sang Sik tranh thủ chợp mắt thì nhiều cầu thủ cũng thay nhau ký tặng vào áo đấu để làm kỷ niệm. Đến 1h15 sáng ngày 24/1 (theo giờ địa phương), 26 trong tổng số 40 thành viên lên đường ra sân bay quốc tế Jeddah.

Khuất Văn Khang cùng các đồng đội ở sân bay. Ảnh: VFF

Nhóm 1 của U23 Việt Nam di chuyển sớm gồm Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, Trưởng phòng các ĐTQG VFF Đoàn Anh Tuấn, HLV trưởng Kim Sang Sik, một số trợ lý cùng đại đa số các cầu thủ. Nhóm đầu tiên dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào tối ngày 24/1 (19h45), trong khi nhóm còn lại về tới Hà Nội vào sáng sớm ngày 25/1 (6h55), chính thức khép lại giải châu lục đầy cảm xúc.

Nhóm thứ 2 có 8 thành viên trong BHL và 6 cầu thủ gồm Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà. Nhóm di chuyển vào lúc 16h35 chiều ngày 24/11 và về đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 6h55 ngày 25/1.

Hiểu Minh phải di chuyển bằng xe lăn.

Các cầu thủ rất nhớ nhà sau hành trình dài tại giải châu lục. Ảnh: VFF

Chia sẻ tại sân bay, đội trưởng Khuất Văn Khang hạnh phúc khi cùng U23 Việt Nam giành HCĐ U23 châu Á. Cầu thủ có 3 lần liên tiếp dự VCK U23 châu lục cho biết anh dự định nghỉ ngơi tại nhà 2 ngày trước khi trở lại Thể Công Viettel để chuẩn bị cho guồng quay của giai đoạn 2 V-League 2025/26.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn bày tỏ: “Ngay khi về nhà, tôi sẽ ăn lẩu”, còn Nguyễn Đình Bắc hay Viktor Lê muốn ngủ thật sâu để bù cho ngày thi đấu mệt mỏi. Cả hai cũng sẽ ăn phở Hà Nội vì quá nhớ đồ ăn Việt Nam.

