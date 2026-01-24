Giới truyền thông Indonesia đồng loạt dành lời khen ngợi cho U23 Việt Nam sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026.

Theo đó, các tờ báo Indonesia xem đây là cột mốc khẳng định vị thế mới của bóng đá Việt Nam trên sân khấu châu lục.

Truyền thông Indonesia khen ngợi bản lĩnh và vị thế U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

“Làm U23 Hàn Quốc khổ sở, U23 Việt Nam giành hạng Ba U23 châu Á 2026”, tờ Kompas viết về trận đấu.

Kompas nhấn mạnh đến vị thế mới của bóng đá Việt Nam, vượt trội trong khu vực Đông Nam Á.

“U23 Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Quốc Việt và Đình Bắc. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc đều gỡ hòa với các bàn thắng của Kim Tae Won và Shin Min Ha.

Ở loạt sút luân lưu, cả 7 cầu thủ U23 Việt Nam đều thực hiện thành công. Bên phía U23 Hàn Quốc, Bae Hyn Seo là người duy nhất sút hỏng khi cú dứt điểm của anh bị thủ môn Văn Bình xuất sắc cản phá.

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam khẳng định vị thế là đội tuyển Đông Nam Á thành công nhất tại U23 châu Á. Thành tích tốt nhất của họ cho đến nay là ngôi á quân tại giải đấu năm 2018”.

Không chỉ vậy, Kompas còn gợi lại nỗi đau quá khứ của đội bóng xứ kim chi cách nay 2 năm, cũng như những thất bại trước các HLV đồng hương.

“Thất bại trước U23 Việt Nam gợi lại ký ức buồn của U23 Hàn Quốc ở kỳ giải trước, khi họ bị U23 Indonesia loại.

Quốc Việt và U23 Việt Nam có trận đấu tuyệt hay. Ảnh: AFC

Khi đó, U23 Hàn Quốc đặt mục tiêu giành vé dự Olympic Paris 2024 nhưng phải dừng bước ở tứ kết sau loạt luân lưu. Kịch bản tương tự tái diễn tại U23 châu Á 2026, cũng bởi đối thủ đến từ Đông Nam Á.

U23 Hàn Quốc dường như tiếp tục vận đen khi chạm trán các đội bóng Đông Nam Á. Đáng chú ý, họ một lần nữa bị loại bởi một HLV đồng hương. Trước đây là Shin Tae Yong, và giờ đến Kim Sang Sik”.

Ngoài Kompas, nhiều tờ báo Indonesia như Bola, Detik, hay CNN Indonesia đồng loạt nhấn mạnh chiến thắng của U23 Việt Nam là “cú sốc lớn” của giải đấu.

Bola Sport nhận định U23 Việt Nam “tạo nên bất ngờ lớn, xứng đáng là đại diện Đông Nam Á thành công nhất” tại giải năm nay.

U23 Việt Nam được khen ngợi về sự phi thường. Ảnh: AFC

Trong khi đó, trang Bola nhấn mạnh: “Cuộc chiến phi thường của U23 Việt Nam, đánh bại U23 Hàn Quốc dù phải đá với 10 người”.

Bola khen ngợi: “U23 Việt Nam giành hạng Ba U23 châu Á 2026 sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc trong loạt sút luân lưu đầy kịch tính.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam đã tạo nên dấu ấn đậm nét tại Saudi Arabia. ‘Những Chiến binh Sao Vàng’ xuất sắc khép lại giải với hạng Ba châu lục.

Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội đã thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm”.

