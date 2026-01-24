Tấm HCĐ rất giá trị

"Ngoài yếu tố chuyên môn mà chúng ta ghi nhận thì trước trận đấu với U23 Hàn Quốc, tôi có cảm giác U23 Việt Nam vào trận với một tâm lý tốt hơn so với trận gặp U23 Trung Quốc. Trận trước, U23 Việt Nam nhập cuộc phần nào có sự khinh suất. Nhưng ở trận này, thứ nhất là ông Kim hiểu bóng đá Hàn Quốc, thứ hai là sau một cú ngã rất đau như vậy thì chắc chắn phải biết người biết ta hơn", BLV Quang Huy đánh giá.

"Quả nhiên, trước một đối thủ về lý thuyết mạnh hơn, U23 Việt Nam chơi với tinh thần rất kiên cường. Chúng ta lên bóng không nhiều nhưng lên quả nào sắc bén quả đó, luôn tạo được uy hiếp và hai lần vươn lên dẫn trước đội bạn.

Với rất nhiều người, đúng ra là có thể đi ngủ sớm với niềm vui rồi, bởi chúng ta dẫn 2-1 cho đến những giây cuối cùng. Tuy nhiên, việc phải đá thiếu người khiến các cầu thủ phải căng ra đá hết sức, nên đối thủ có thể gỡ hòa.

U23 Việt Nam thi đấu tự tin trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Hai hiệp phụ thực sự là một cuộc tra tấn về thể lực. Tinh thần Việt Nam phát huy tuyệt vời. Dù đối phương hơn người ép sân và chúng ta gần như cạn kiệt thể lực, nhưng chính ý chí và tinh thần giúp các cầu thủ U23 thi đấu kiên cường để đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Ở Hàn Quốc, nền tảng kỹ thuật tốt, nhưng khi vào loạt luân lưu thì yếu tố may rủi có vai trò quyết định. Với ý chí tuyệt vời như vậy, U23 Việt Nam giành chiến thắng", BLV Quang Huy khen ngợi U23 Việt Nam.

BLV Quang Huy khẳng định dù U23 Việt Nam không tái lập kỳ tích như năm 2018, nhưng tấm HCĐ giành được là vô cùng đáng quý: "Thắng lợi hôm nay là rất giá trị. Tuyển Việt Nam từng thắng Hàn Quốc, nhưng U23 Việt Nam thì chưa bao giờ thắng họ ở các giải chính thức hay giao hữu. Tôi vẫn tiếc là U23 Việt Nam không vào được chung kết, nhưng chiến thắng trước Hàn Quốc cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam ở lứa này rất nhiều triển vọng, có thể đặt niềm tin cho tương lai gần.

Tôi hy vọng những cầu thủ ít được thi đấu ở giải này, thông qua trận đấu hôm nay, sẽ có cơ hội thể hiện nhiều hơn trong thời gian tới. Qua trận đấu căng thẳng, chúng ta cũng thấy thêm những nhân tố mới có thể phát triển tốt khi trở về V-League".

HLV Kim Sang Sik mát tay, nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội phát triển.

"Ông Kim Sang Sik là một HLV trẻ, có những sự táo bạo. Đây là giải đấu mà cả thầy và trò đều “vỡ” ra được rất nhiều điều. Thông qua trận gặp U23 Trung Quốc, chắc chắn bản lĩnh sẽ được rèn giũa thêm, còn HLV cũng có thêm những chiêu thức mới. Ông Kim có cái hay riêng, có cách mở trận đấu rất chủ động. Nhưng cũng có những tình huống cần học cách “đóng” trận đấu lại. Nếu cần đá cửa dưới, kéo trận đấu vào hiệp phụ hay luân lưu như trận gặp U23 Hàn Quốc, thì chưa biết ai thắng ai, ít nhất là không rơi vào trạng thái mất kiểm soát", BLV Quang Huy nói về HLV Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik rất hiểu cầu thủ Việt Nam. Ảnh: AFC

BLV Quang Huy cũng có những đánh giá về vai trò của HLV thủ môn Lee Woon Jae: "Chúng ta có nhiều thủ môn trẻ giàu tố chất, nhưng bàn tay của HLV Lee Woon Jae thực sự khác biệt. Đây là vị trí thầm lặng, thường chỉ được nhắc đến trên sân tập, nhưng tác động thì rất lớn. Tôi hy vọng ekip này tiếp tục gắn bó để bóng đá Việt Nam có thêm nhiều ngày tháng tươi sáng phía trước. Chặng đường đi chắc chắn còn những gập ghềnh, nhưng nhìn chung, chúng ta có quyền hài lòng".

Sau khi U23 Việt Nam khép lại VCK U23 châu Á, các cầu thủ trẻ tiếp tục có cơ hội được tham dự Asiad vào tháng 9, được trui rèn tại V-League. BLV Quang Huy tin rằng nhiều cầu thủ sẽ trưởng thành, trở thành trụ cột của ĐTQG trong tương lai không xa.

"Sau giải này nhiều cầu thủ U23 quá tuổi, tuy nhiên, vẫn có một số có thể tiếp tục thi đấu tại SEA Games trong 2 năm tới hay Asiad năm nay. VFF quyết định ươm mầm lực lượng trẻ, và như vậy, có một số cầu thủ của U23 lần này được trao cơ hội. Tôi rất kỳ vọng lứa cầu thủ này phát triển. Một thuận lợi là hầu hết họ đều đang thi đấu thường xuyên tại V-League.

U23 Việt Nam khép lại giải U23 châu Á với nhiều thành công. Ảnh: AFC

Tôi mong rằng V-League của chúng ta sẽ nâng cao hơn nữa tính thực chiến, sự quyết liệt và tinh thần thi đấu. Có những cầu thủ khi lên tuyển chơi rất hay, tinh thần màu cờ sắc áo rất rõ, nhưng ở V-League thì không phải trận nào cũng được như vậy. Bóng chết còn nhiều, độ quyết liệt chưa cao. Tôi hy vọng trong thời gian tới, các trận đấu có tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Đội mạnh gặp đội yếu phải thể hiện được đẳng cấp. Đội yếu gặp đội mạnh phải chơi bằng tinh thần, bằng ý chí. Khi các trận đấu trở nên khó đoán, khi cửa dưới dám chơi bằng quyết tâm, thì chính những cầu thủ trẻ này sẽ có môi trường tốt để phát huy và trưởng thành", BLV Quang Huy chốt lại.

