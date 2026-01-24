Theo đó, 2 cầu thủ U23 Việt Nam phải đi kiểm tra doping sau trận thắng U23 Hàn Quốc là tiền đạo Văn Thuận và Thanh Nhàn. Theo quy định của AFC, việc kiểm tra doping được tiến hành thường xuyên sau mỗi trận đấu và các cầu thủ được lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên.

Ở trận gặp U23 Hàn Quốc, Văn Thuận được HLV Kim Sang Sik tin tưởng xếp đá chính ngay từ đầu. Anh thi đấu năng nổ, đảm nhiệm tốt vai trò của mình trước khi được rút ra nghỉ ở phút 82.

U23 Việt Nam giành tấm HCĐ quý giá.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Nhàn chỉ được tung vào sân ở phút 94, khi U23 Việt Nam chỉ còn 10 người trên sân. Tiền đạo PVF-CAND vào thay cho trung vệ Đức Anh.

Thanh Nhàn chính là cầu thủ thực hiện quả sút quyết định trong loạt luân lưu 11m - loạt đấu thứ 7, sau khi Cao Văn Bình đã đoán đúng hướng, cản được cú sút của Bae Hyun Seo, mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Sau trận thắng U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam chia làm hai nhóm để trở về nước. Nhóm đầu tiên dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào tối ngày 24/1 (19h45), trong khi nhóm còn lại về tới Hà Nội vào sáng sớm ngày 25/1 (6h55), chính thức khép lại giải châu lục đầy cảm xúc.

