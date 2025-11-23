Sáng nay, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tiếp tục thực hiện các chuyến bay chở hàng cứu trợ đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Sư đoàn 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân.

Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, đúng 7h32, máy bay Mi-17 của Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát đã cất cánh cùng với 1,5 tấn lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm gồm lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao…

Lương thực, thực phẩm được vận chuyển lên máy bay sáng nay. Ảnh: Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân)

Máy bay này vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ tại khu vực Tuy An Đông, Tuy An Tây, sân vận động Long Thăng của tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi hoàn thành chuyến bay đầu tiên thả hàng cứu trợ, phi công, thành viên tổ bay đã nhanh chóng chuẩn bị để thực hiện chuyến bay thứ 2.

Đến 9h45, máy bay Mi-17 của Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát cất cánh chuyến thứ 2 cùng với 2 tấn lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm tiếp tục hỗ trợ nhân dân tại Đắk Lắk.

Tại cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng sáng nay, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phối hợp với Cục Dự trữ nhà nước xuất cấp, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng cho các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ; tổ chức vận chuyển 30.000 bộ quần áo dân sự, 15.000 màn tuyn đôi giúp đỡ nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Tính đến ngày 22/11, Bộ Quốc phòng đã điều động 44.668 lượt cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ và 2.231 lượt phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức di dời 27.283 hộ/93.705 nhân khẩu; vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, 86,5 tấn hàng hóa; hỗ trợ 8.000 bộ quần áo dân sự; cấp 150 nhà bạt; cấp 14 tấn Cloramin B; tặng 2.500 suất quà; 3.000 thùng mì tôm; 1.000 thùng nước sạch; 2.500 màn tuyn đôi; 2.500 màn tuyn đơn...

Quân khu 5 tổ chức vận chuyển cấp phát: 11 tấn lương khô (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai 4 tấn; Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk 4 tấn; Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa 3 tấn), 20.000 gói mỳ tôm, 12.000 chai nước lọc, 12.000 bánh mỳ, 12.000 hộp sữa, 2.000 gói xúc xích, 3.000 ca hộp, 3.000 thịt hộp; 2.300 suất quà. Quân đội cũng khắc phục, sửa chữa 74 nhà (Đắk Lắk 48, Gia Lai 26); tổ chức dọn dẹp vệ sinh 14 trường học (Đắk Lắk 11, Gia Lai 3); dọn dẹp bùn đất, vệ sinh 14,5km đường giao thông.

Theo Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Bộ Quốc phòng đang tập trung chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực ở các cấp; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn.

Các Quân khu 5, 7, Quân đoàn 34 và các đơn vị tại địa bàn địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ phối hợp với cấp ủy chính quyền rà soát các khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất, chia cắt, cô lập; điều động lực lượng, phương tiện dời người và tài sản. Các đơn vị cũng phối hợp với địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch sinh hoạt cho người dân; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; vệ sinh trường lớp.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng điều động máy bay trực thăng cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các vùng bị chia cắt, cô lập.