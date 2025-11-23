Đây là lần thứ hai, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với trong nước về tình hình mưa lũ, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sau cuộc họp ngày 20/11 từ Algeria.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương. Ảnh: Nhật Bắc

Những ngày qua, đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn tại khu vực các tỉnh, thành Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 22/11 đến sáng 23/11, tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng cơ bản hết mưa, cá biệt một vài trạm tại Đắk Lắk và Khánh Hòa còn mưa 40-80mm.

Lũ trên các sông đã xuống. Hiện tỉnh Đắk Lắk còn ngập tại 4 xã, phường (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ); Khánh Hòa còn ngập 87 hộ tại các xã Diên Điền, Hòa Trị; Lâm Đồng còn ngập 127 hộ tại các xã Nam Đà, Cát Tiên.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 25/11, mưa lớn giảm dần.

102 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng

Theo số liệu cập nhật, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích; 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất có 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu là 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

Ảnh: Nhật Bắc

Báo cáo tại cuộc họp, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng cho các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ; tổ chức vận chuyển 30.000 bộ quần áo dân sự, 15.000 màn tuyn đôi (tổng giá trị 12 tỷ đồng) giúp đỡ nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Tính đến ngày 22/11, Bộ Quốc phòng đã điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và 2.231 lượt phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức di dời 27.283 hộ/93.705 nhân khẩu; vận chuyển, cấp phát 86,5 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; hỗ trợ 8.000 bộ quần áo dân sự...

Theo Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Bộ Quốc phòng đang tập trung chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực ở các cấp; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng điều động máy bay trực thăng cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các vùng bị chia cắt, cô lập.

Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết lực lượng Công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ sơ tán, di dời nhân dân cùng phương tiện, tài sản tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP

Bộ Công an huy động tổng lực 100% quân số của Công an các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, với 121.548 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 52.925 đơn vị vật tư, phương tiện phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn triển khai ngay công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ Công an cũng chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật, đặc biệt là với các hành vi trộm cắp tài sản; đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý; đưa tin không chính xác trên không gian mạng, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai...

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra; phối hợp với các lực lượng tại địa phương để tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt nhằm hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu.

Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng chi viện các địa phương bị ảnh hưởng mưa bão để sắp xếp, ổn định khám chữa bệnh.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết do mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt, sạt lở làm tắc đường hàng trăm vị trí. Các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương đã rất quyết liệt, khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ứng phó, khắc phục.

Tuy nhiên, do khối lượng thiệt hại trên các tuyến quốc lộ rất lớn, đến sáng nay vẫn còn 12 vị trí tắc đường, ngập nước. Trong đó, trên các tuyến do Trung ương quản lý có 1 vị trí, các tuyến quốc lộ do các địa phương quản lý có 11 vị trí. Các đơn vị của ngành đã nỗ lực khắc phục để có thể thông tuyến sớm nhất.

Với đường sắt, đến sáng nay tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM vẫn chưa hoạt động trở lại. Do ảnh hưởng của thiên tai, ngành đường sắt đã ngừng chạy 41 đoàn tàu khách, thiệt hại 5,3 tỷ tiền hàng hóa, hơn 17.750 vé phải hoàn trả. Nhiều tàu khách, tàu hàng đang phải đỗ dọc đường.