Trước giờ bóng lăn trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan, màn "khẩu chiến" của cầu thủ hai đội khiến cuộc đọ sức trở nên rất "nóng".

Trung vệ Chanaphat Buaphan, thủ lĩnh hàng phòng ngự của U22 Thái Lan, cho biết: "Chúng tôi được thi đấu trên sân nhà. U22 Thái Lan nỗ lực hết mình giành chiến thắng. Trận bán kết với U22 Malaysia có thể chưa thực sự hoàn hảo, nhưng chúng tôi rút ra nhiều bài học, khắc phục sai sót và điều chỉnh chiến thuật. Mục tiêu của chúng tôi đương nhiên phải là tấm HCV".

Trung vệ Chanaphat Buaphan (phải).

"U22 Việt Nam rất mạnh và đồng đều ở mọi vị trí, đặc biệt là hàng tiền đạo với khả năng tấn công và gây đột biến cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, trong một trận chung kết, mọi thứ phụ thuộc vào đấu pháp và khả năng tận dụng thời cơ trong từng khoảnh khắc.

Chúng tôi không có gì phải sợ hãi cả, bởi vì đây là Thái Lan. Nếu không tự tin vào bản thân, ai có thể tin tưởng chúng tôi được đây? Tôi xin khẳng định một lần nữa U22 Thái Lan sẽ giành HCV", Chanaphat Buaphan nói.

Lý Đức (3) rất tự tin. Ảnh: S.N

Đáp lại những tuyên bố giành chiến thắng trong trận chung kết của đồng nghiệp người Thái Lan, trung vệ Lý Đức nhấn mạnh: "Chúng tôi không đến SEA Games để du lịch, mà để chiến đấu và giành chiến thắng. Các đàn anh ở ĐTQG từng vô địch trên sân Rajamangala thì chúng tôi cũng phải làm được. Khi được HLV tin tưởng, U22 Việt Nam phải đáp lại bằng màn trình diễn tốt nhất".

“Chúng tôi rất tôn trọng đối thủ nhưng không hề e ngại. Ban huấn luyện phân tích rất kỹ các băng hình về tiền đạo Yotsakorn Burapha của Thái Lan và đưa ra những phương án cụ thể để phong tỏa cầu thủ này,” Lý Đức chốt lại.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 18/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)