Nhìn từ U22 Malaysia

Ngày 18/12 (19h30), U22 Việt Nam bước vào trận chung kết SEA Games 33 gặp U22 Thái Lan. Trên lý thuyết, đó là cuộc đối đầu quen thuộc nhất, nơi hai nền bóng đá lớn nhất Đông Nam Á chạm trán nhau trong một trận đấu mang tính biểu tượng.

Nhưng ở thời điểm này, đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam có lẽ không chỉ nằm bên kia chiến tuyến, khoác áo xanh của chủ nhà, mà còn là một yếu tố khác: trọng tài – những người cầm cân nảy mực.

Trọng tài được chú ý trước chung kết SEA Games 33. Ảnh: FAM

Bán kết U22 Thái Lan thắng U22 Malaysia 1-0 đã để lại dư âm không dễ chịu đối với giới phân tích bóng đá khu vực.

Một trận đấu được định đoạt từ rất sớm, không chỉ bởi bàn thắng, mà bởi chiếc thẻ đỏ đến ở phút 16.

U22 Malaysia mất người nên không thể cạnh tranh. Phần còn lại của trận đấu trở thành kịch bản quen thuộc, Thái Lan dù có chút khó khăn nhưng tiết kiệm tối đa thể lực.

Sau trận, HLV U22 Malaysia không giấu sự bức xúc. Ông cho rằng quyết định truất quyền thi đấu cầu thủ của mình là quá nặng tay, đặc biệt trong bối cảnh SEA Games là sân chơi trẻ, nơi lẽ ra trọng tài cần sự linh hoạt và cảm nhận trận đấu tốt hơn.

U22 Malaysia không phản đối việc thổi phạt, mà phản đối cách trận đấu bị “bẻ gãy” quá sớm, khiến cán cân nghiêng hẳn về một phía.

Những lời ấy không phải để biện hộ cho thất bại, mà là để chỉ ra thực tế trọng tài đã tác động trực tiếp đến cục diện bán kết. Hệ quả của tác động đó không chỉ dừng lại ở Malaysia, mà kéo dài sang trận chung kết.

U22 Thái Lan bước vào trận gặp U22 Việt Nam với lợi thế rất rõ về thể lực. Họ không phải căng mình đá một trận bán kết đúng nghĩa.

Việc đối thủ chơi thiếu người hơn 70 phút vô hình trung trở thành “món quà” để Thái Lan giữ quân, giảm va chạm, tránh chấn thương và chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất giải.

Cầu thủ U22 Malaysia nhận thẻ vàng thứ 2 từ lỗi kéo áo trên phần sân đối thủ. Ảnh: FAM

“Cả 23 cầu thủ của chúng tôi đều sẵn sàng cho trận chung kết, với mục tiêu giành HCV”, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không che giấu sự hài lòng ngay sau khi kết thúc bán kết, và gửi lời tuyên chiến U22 Việt Nam.

Đặt trong bối cảnh rộng hơn, điều này càng khiến dư luận đặt dấu hỏi. Bởi SEA Games 33 diễn ra trên sân nhà Thái Lan, và đội chủ nhà đang khát vàng hơn bao giờ hết.

Thận trọng với trọng tài

Ba kỳ SEA Games liên tiếp không có HCV bóng đá nam đã trở thành vết gợn lớn với nền bóng đá từng tự coi mình là số một khu vực.

Một năm 2025 bết bát ở nhiều cấp độ đội tuyển, cũng như thất bại toàn diện của bóng đá nữ, khiến tấm HCV SEA Games không chỉ là danh hiệu, mà là phao cứu sinh danh dự.

Chính vì thế, mọi quyết định nhạy cảm của trọng tài đều bị soi dưới lăng kính nghi ngờ. Không cần phải nói rằng có sự dàn xếp, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác rằng chủ nhà đang được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất có thể.

Những vấn đề tại SEA Games 33 nói lên điều này. Nguyễn Trọng Phúc - Trịnh Thị Kim Hà rơi nước mắt vì bị trọng tài “cướp” HCV Taekwondo. Vũ Văn Kiên đang áp đảo cũng khóc khi bị xử thua sau pha diễn kịch của võ sĩ chủ nhà.

Nghiêm trọng hơn, sự thiên vị trắng trợn cho chủ nhà Thái Lan khiến pencak silat Malaysia lao vào tấn công trọng tài.

HLV Kim Sang Sik cần giúp U22 Việt Nam tránh những pha bóng thừa. Ảnh: S.N

Trong bối cảnh đó, U22 Việt Nam bước vào chung kết với tâm thế vừa phải đá bóng, vừa phải tự bảo vệ mình trước những biến số ngoài chuyên môn.

Lịch sử đối đầu với Thái Lan ở các giải trẻ cho thấy, khi trận đấu diễn ra công bằng, Việt Nam không hề lép vế. Thậm chí, trong nhiều thời điểm, chúng ta là đội chơi bản lĩnh hơn.

Điều kiện tiên quyết vẫn là một trận đấu được điều hành minh bạch, nơi cầu thủ quyết định kết quả bằng chuyên môn, không phải bằng tiếng còi.

U22 Malaysia và sự cố pencak silat là bài học cho HLV Kim Sang Sik: giúp các cầu thủ hạn chế tối đa động tác thừa. Không có VAR, trọng tài càng dễ can thiệp vào trận đấu.

Ông Kim Sang Sik từng chiến thắng ở Thái Lan với cương vị HLV trưởng ĐTQG (ASEAN Cup). Chiếc HCV SEA Games sẽ về bộ sưu tập của chiến lược gia người Hàn Quốc một khi vượt qua được vấn đề trọng tài.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn