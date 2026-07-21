Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa cập nhật bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia. Theo đó, bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2026 phản ánh tác động lớn của World Cup 2026, khi những đội tiến sâu đều cải thiện vị trí hoặc điểm số.

Top 10 FIFA (ảnh chụp màn hình)

Tây Ban Nha vươn lên số một sau chức vô địch, đạt 1.995,88 điểm. "La Roja" là đội kiếm nhiều điểm nhất kỳ cập nhật với 121,17 điểm, qua đó vượt Argentina, đội tụt xuống thứ hai dù vào chung kết. Pháp đứng thứ ba, còn Anh tăng lên thứ tư sau hành trình vào bán kết và thắng trận tranh hạng ba.

Brazil xếp thứ năm, trong khi Maroc lên hạng sáu, vị trí cao nhất lịch sử. Bồ Đào Nha của Ronaldo rơi xuống thứ bảy, còn Bỉ, Hà Lan và Mexico hoàn tất top 10. Na Uy cùng Erling Haaland là đội thăng hạng mạnh nhất với 12 bậc, sau hành trình lịch sử trên đất Bắc Mỹ.

Tuyển Việt Nam giữ vị trí trong top 100 (ảnh chụp màn hình)

Ở Đông Nam Á, tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới với tổng cộng 1.227,20 điểm. Chiến thắng 4-0 trước Myanmar giúp đội tuyển được cộng 1,52 điểm và duy trì vị trí trong top 100. Đây là kết quả tích cực khi nhiều đội châu Á và châu Phi tăng điểm mạnh.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa tuyển Việt Nam và nhóm phía trên vẫn đáng kể. Thái Lan xếp thứ 94 với 1.250,80 điểm, hơn Việt Nam 23,60 điểm. Điều đó cho thấy thầy trò HLV Kim Sang Sik cần duy trì chuỗi thắng tại ASEAN Cup 2026 sắp tới và các trận giao hữu để tiếp tục cải thiện thứ hạng.

Tuyển Việt Nam vừa có màn chạy đà thuận lợi cho ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước Myanmar - Ảnh: SN

Việc giữ top 100 giúp "Những chiến binh Sao vàng" có thêm lợi thế khi phân nhóm hạt giống tại các giải đấu lớn. Mục tiêu tiếp theo là thu hẹp khoảng cách với Thái Lan, tiến gần top 90 và củng cố vị thế tại Đông Nam Á.

Video giao hữu Việt Na 4-0 Myanmar (nguồn: FPT Play)