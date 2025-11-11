Trước đó, sau khi VietNamNet đưa thông tin từ kết luận thanh tra của Sở GD-ĐT TPHCM, ông Đinh Văn Đệ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM đã có văn bản nêu một số nội dung.

Theo ông Đệ, khi đoàn Sở GD-ĐT kiểm tra, các đơn vị, cá nhân trong trường đã cung cấp hồ sơ và minh chứng, trao đổi trực tiếp với thành viên đoàn. Ban đầu, đoàn dự kiến kiểm tra giai đoạn 2020-2024, nhưng thực tế kiểm tra từ 2017 đến nay, nên nhà trường cần thời gian trích lục hồ sơ, khiến quá trình cung cấp minh chứng kéo dài.

Nhà trường chưa đồng thuận với một số nhận xét và kết luận vì cho rằng chưa phản ánh đầy đủ bản chất vụ việc, dễ gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị. Trong nhiều trường hợp, đoàn chỉ xem xét một công đoạn hồ sơ hoặc một lỗi nhỏ, nhưng từ đó lại đưa ra kết luận chung rằng trường không tuân thủ quy trình và vi phạm quy định ngành.

Ngày 29/9, đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT TPHCM do hai Phó Giám đốc Sở, ông Dương Trí Dũng và bà Trương Hải Thanh, chủ trì, đã làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường về các nội dung tại Thông báo số 2361 và đề nghị lập báo cáo giải trình lần 2, nêu rõ những nội dung chưa đồng thuận kèm minh chứng.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

Trong bản giải trình lần 2 gửi Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, được nhà trường thông tin tới báo VietNamNet, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM đã lý giải nhiều vấn đề.

1. Về việc tạm thu học phí đối với người học thuộc đối tượng miễn học phí

Theo kết luận của đoàn kiểm tra, từ năm học 2020-2021 đến 2024-2025, Trường đã tạm thu học phí của 15.943 người học với tổng số tiền 158,08 tỷ đồng. Trong đó, trường đã hoàn trả cho 13.921 người học với 137,6 tỷ đồng, hiện còn 2.022 người học chưa nhận, tương ứng 20,47 tỷ đồng.

Nhà trường giải trình rằng, tổng số tiền tạm thu 158,08 tỷ đồng được phân định rõ là hệ cao đẳng (70% ngành nghề độc hại) là 30,95 tỷ đồng; hệ trung cấp T4 (học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp) là 127,14 tỷ đồng. Như vậy số tiền tạm thu thuộc đối tượng miễn, giảm học phí chỉ là 127,14 tỷ đồng ở khối học sinh trung cấp T4.

Tính đến ngày 31/3/2025, nhà trường đã hoàn trả 125,9 tỷ đồng cho sinh viên hệ trung cấp T4. Hiện còn 328 sinh viên chưa nhận tiền, tương ứng 1,1 tỷ đồng, do các em này chưa cung cấp hoặc cung cấp sai thông tin tài khoản ngân hàng, dù trường đã nhiều lần thông báo.

2. Về việc tạm thu sai

Đoàn thanh tra kết luận rằng hướng dẫn liên Sở 3841/HDLS-SGDĐT-SLĐTBXH-STC chỉ áp dụng cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước hoặc tổ chức kinh tế. Do đó, việc Trường áp dụng quy định này để tạm thu học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí giai đoạn 2020-2025 là không phù hợp.

Theo giải trình của nhà trường, sinh viên trung cấp T4 thuộc diện được miễn học phí theo Điều 7 Nghị định 86/2015/NĐ-CP, chứ không thuộc nhóm “không phải đóng học phí” theo Điều 6. Việc hạn chế chi trả chỉ được áp dụng theo Thông tư 09/2016/TTLT và Nghị định 81/2021/NĐ-CP đối với sinh viên bị kỷ luật, lưu ban hoặc học lại. Do đó, khoản miễn giảm học phí chỉ được chi trả cho sinh viên hoàn tất năm học và không vi phạm kỷ luật.

Trường đã phổ biến rộng rãi quy định này cho phụ huynh và sinh viên, nêu trong Sổ tay giáo dục định hướng. Việc tạm thu khi sinh viên đăng ký nhập học, sau đó lập dự toán ngân sách để cấp bù và hoàn trả là đúng quy định. Nhà trường cho rằng việc tạm thu, lập dự toán ngân sách và hoàn trả học phí phù hợp với Nghị định 86/2015/NĐ-CP, Thông tư 09/2016/TTLT và Nghị định 81/2021/NĐ-CP và trường không thuộc đối tượng áp dụng Hướng dẫn liên Sở số 3841/HDLS-SGDĐT-SLĐTBXH-STC.

3. Về việc hoàn trả tạm thu

Đoàn thanh tra kết luận rằng việc hoàn trả tiền miễn, giảm học phí của trường chưa kịp thời, dẫn đến còn tồn số tiền thuộc diện được hoàn cho học sinh, sinh viên. Nguyên nhân chủ yếu là sinh viên chưa cung cấp hoặc cung cấp sai thông tin tài khoản ngân hàng. Tính đến ngày 31/3/2025, số tiền miễn, giảm học phí chưa hoàn trả là 20,4 tỷ đồng.

Nhà trường giải trình rằng tính đến 31/3/2025, số tiền miễn, giảm học phí còn tồn từ khoản tạm thu học phí khối trung cấp T4 (2021-2023) là 1,18 tỷ đồng, tương ứng 328 HSSV. Trường đã ban hành thông báo, đôn đốc và liên hệ trực tiếp với HSSV để hoàn tất cung cấp số tài khoản. Đến ngày 23/6/2025, số tiền còn tồn là 566.544.775 đồng/181 HSSV; đến ngày 23/9/2025 còn 554.700.175 đồng/176 HSSV. Hiện nay, nhà trường tiếp tục đôn đốc HSSV hoàn tất việc cung cấp số tài khoản nhận tiền miễn giảm học phí bằng nhiều hình thức.

4. Về quản lý và theo dõi số tiền tạm thu học phí

Đoàn thanh tra kết luận rằng số tiền tạm thu học phí đầu năm được nhà trường ghi nhận cùng các khoản thu không thuộc diện chính sách và gửi vào tài khoản ngân hàng thương mại theo dõi chung, chưa nộp toàn bộ vào Kho bạc Nhà nước, nên không tách riêng được tiền lãi phát sinh.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM giải trình rằng, thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, HSSV nộp học phí vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, nhà trường chuyển số tiền này vào Kho bạc Nhà nước Tân Bình (nay là Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước khu vực II), các tài khoản 3714.0.1058083.00000 và 3716.2.1058083.00000. Số tiền tạm thu học phí đã được gửi vào Kho bạc Nhà nước theo Báo cáo số 10 về thu học phí các năm 2021-2024.

Số tiền tạm thu của HSSV thuộc diện MGHP được hạch toán vào TK 531 “Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ”. Kinh phí cấp bù MGHP được rút về tài khoản Kho bạc Nhà nước để hoàn trả HSSV khi kết thúc năm học, ghi nhận vào TK 338 “Phải trả khác”.

Nhà trường đã thể hiện đầy đủ các số liệu trong sổ sách kế toán: Phát sinh bên có TK 338 là số tiền tạm thu; phát sinh bên nợ TK 338 là số tiền đã hoàn trả; số dư bên có TK 338 là số tiền tạm thu chưa hoàn trả. Các khoản phải trả về MGHP đã có báo cáo quyết toán riêng theo từng năm.

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng cũng chưa đồng tình với một số nội dung trong kết luận thanh tra của Sở GD-ĐT, vốn làm cơ sở dẫn đến các quyết định xử phạt hành chính.