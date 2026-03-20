Trường ĐH Công nghiệp TPHCM vừa ban hành tiến độ đào tạo năm học 2026-2027, trong đó xác định rõ các mốc thời gian học tập, thi cử và nghỉ lễ.

Theo kế hoạch, năm học mới bắt đầu từ ngày 3/8/2026, kỳ thi học kỳ 1 diễn ra từ 30/11 đến 14/12, sau đó sinh viên nghỉ giữa hai học kỳ. Học kỳ 2 dự kiến bắt đầu từ ngày 28/12.

Đáng chú ý, sinh viên được dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 3 tuần, từ ngày 1/2 đến 25/2/2027 (tức 25 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng).

Ngoài ra, kỳ nghỉ hè kéo dài 6 tuần, từ ngày 7/6 đến 19/7/2027. Năm học 2027-2028 dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 7/2027.

Trước đó, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cũng thông báo đến viên chức, người lao động, học viên và sinh viên về lịch nghỉ các dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026.

Theo thông báo, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4). Do trùng ngày nghỉ hằng tuần, toàn trường sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4) theo quy định. Như vậy, trường sẽ nghỉ liên tục 2 ngày, gồm Chủ nhật (26/4) và thứ Hai (27/4).

Đối với dịp lễ 30/4 và 1/5, nhà trường cho biết viên chức, người lao động, học viên và sinh viên sẽ nghỉ từ thứ Năm (30/4) đến hết Chủ nhật (3/5). Tổng thời gian nghỉ là 4 ngày liên tục.

Nhà trường yêu cầu Phòng Đào tạo và các đơn vị chủ động bố trí kế hoạch dạy bù để không ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo chung.

Bên cạnh đó, Phòng Dịch vụ, Phòng Quản lý ký túc xá, Phân hiệu Quảng Ngãi, Cơ sở Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan được yêu cầu bố trí lực lượng trực cơ quan trong thời gian nghỉ lễ để bảo đảm hoạt động cần thiết của nhà trường.