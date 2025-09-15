Trường Đại học Công thương TPHCM công bố lịch nghỉ Tết nguyên đán 2026 là 4 tuần. Thời gian nghỉ từ ngày 9/2/2026 đến 8/3/2026 (tức ngày 22/12/2025 đến 21/1/2026 âm lịch).

Thời gian nghỉ Tết được quy định trong tiến độ đào tạo năm 2025-2026 mà hiệu trưởng trường này ban hành cho các bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của trường.

Đại diện của trường cho biết, thực ra nhà trường công bố tiến độ đào tạo cho các bậc học để sinh viên, học viên trong năm học 2025-2026 từ hồi tháng 3 chứ không phải bây giờ. Tuy nhiên, tiến độ này xuyên suốt trong 1 năm.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TPHCM. Ảnh: HUIT

Nay đầu năm học nhà trường nhắc lại 1 lần nữa để sinh viên để sinh viên, học viên nắm, có kế hoạch rõ ràng cho học tập, thi cử và cả kế hoạch nghỉ lễ, Tết để chủ động, có kế hoạch cho riêng mình.

Vì thời điểm này là nước rút cho các sinh viên năm cuối, đi thực tập làm luận văn tốt nghiệp. Còn tân sinh viên vừa nhập học phải nắm rõ để thích nghi, có kế hoạch học tập rõ ràng, theo kịp tiến độ sau một thời gian xả hơi khi kết thúc phổ thông.

Liên quan tới việc nghỉ Tết nguyên đán cho học sinh TPHCM năm 2026, mới đây, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết Sở sẽ đề xuất lịch nghỉ cho trọn tuần. Dự kiến Sở GD-ĐT sẽ đề xuất với UBND TP cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán với thời gian 2 tuần.

Nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần, dự kiến thời gian nghỉ Tết nguyên đán 2026 của học sinh TPHCM là 16 ngày.