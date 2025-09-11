Tại buổi họp về góp ý xây dựng hoạt động giáo dục trong nhà trường, đại diện các trường phổ thông công lập và ngoài công lập có ý kiến về việc trong khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026.

Theo khung này TPHCM chưa quy định về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Các trường đề xuất Sở GD-ĐT quy định sớm để nhà trường chủ động sắp xếp kế hoạch học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT, cho biết khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 ở TPHCM thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, năm học bắt đầu từ ngày 5/9 và kết thúc vào ngày 31/5, đảm bảo đủ 35 tuần thực dạy. Trong thời gian này, các trường có thể chủ động bố trí kế hoạch dạy và học đảm bảo đủ số tuần thực học. Việc bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được sắp xếp phù hợp, miễn đảm bảo đủ số tuần dạy học theo quy định.

Về nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Sở sẽ đề xuất lịch nghỉ cho trọn tuần, tức là nghỉ vào cuối tuần và đi học trở lại vào đầu tuần. Dự kiến Sở GD-ĐT sẽ đề xuất với UBND TP cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán với thời gian 2 tuần.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Như vậy, nếu tính ngày nghỉ cuối tuần Học sinh TPHCM có thể nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 16 ngày.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 mà UBND TPHCM ban hành, năm học bắt đầu từ 5/9/2025 với học kỳ I kéo dài đủ 18 tuần thực học, và học kỳ II từ 19/1/2026 với 17 tuần thực học. Các bậc học sẽ kết thúc năm học trước 31/5/2026, sau đó tiến hành xét tốt nghiệp, hoàn thành công tác tuyển sinh cho năm học kế tiếp.

Theo quyết định của UBND TPHCM, ngày nghỉ lễ, tết của học sinh thành phố được quy định bởi Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn trong năm; nếu nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp cho đơn vị theo đúng quy định.

Thời gian nghỉ phép của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.







