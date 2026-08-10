Sau khi công bố điểm chuẩn, Trường ĐH Công Thương TPHCM (HUIT) thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026 đối với một số chương trình đào tạo liên kết quốc tế và ngành Công nghệ chế biến thủy sản.

Theo danh sách chỉ tiêu được công bố, tổng số chỉ tiêu tiếp tục tuyển là 80, trong đó mỗi chương trình liên kết quốc tế có 30 chỉ tiêu và ngành Công nghệ chế biến thủy sản có 20 chỉ tiêu.

Các chương trình liên kết quốc tế tiếp tục nhận hồ sơ gồm Ngôn ngữ Trung Quốc liên kết với Đại học Lỗ Đông (Trung Quốc) và Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Shinawatra (Thái Lan). Bên cạnh đó, trường tiếp tục tuyển bổ sung ngành Công nghệ chế biến thủy sản.

Theo thông báo, các chương trình và ngành này áp dụng nhiều phương thức xét tuyển. Với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngưỡng điểm xét tuyển là 16 điểm; với học bạ THPT là 20 điểm; kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM từ 600 điểm và điểm thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM từ 20 điểm, tùy phương thức áp dụng.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung phải có điểm xét tuyển tối thiểu bằng điểm chuẩn mà HUIT đã công bố trong đợt tuyển sinh chính thức. Điểm này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm khuyến khích (nếu có) theo quy định. Nhà trường xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của từng ngành, chương trình.

HUIT lưu ý có thể kết thúc việc nhận hồ sơ sớm nếu tuyển đủ chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 10/8. Hồ sơ được xem xét dựa trên điều kiện tuyển sinh, mức điểm xét tuyển và số chỉ tiêu còn lại của từng ngành, chương trình.

Với ngành Công nghệ chế biến thủy sản, sinh viên được đào tạo kiến thức và kỹ năng về chế biến, bảo quản, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển sản phẩm. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản, doanh nghiệp thực phẩm, trung tâm kiểm nghiệm, bộ phận quản lý chất lượng hoặc các đơn vị nghiên cứu, phát triển sản phẩm.