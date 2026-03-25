Năm 2026, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM dự kiến tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu cho 20 ngành, tập trung vào các lĩnh vực ngôn ngữ, du lịch - dịch vụ và truyền thông. Điểm nhấn đáng chú ý là chính sách học bổng với tổng giá trị lên tới 75 tỷ đồng, trong đó có cam kết hoàn trả 100% học phí nếu sinh viên sau khi tốt nghiệp không đạt điều kiện việc làm theo quy định của trường.

Bên cạnh đó, nhà trường mở ngành mới Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số. Một số ngành được áp dụng học bổng và cam kết việc làm gồm: Khởi nghiệp và phát triển bền vững, quản trị lữ hành, quản trị logistics, quản trị khách sạn và AI.

Về điều kiện xét tuyển, thí sinh cần tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD-ĐT. Từ năm 2026, thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT phải đạt tối thiểu 15/30 điểm cho tổ hợp 3 môn.

Riêng các ngành luật và luật kinh tế, yêu cầu cao hơn với học lực lớp 12 loại giỏi, điểm trung bình từ 8 trở lên, tổng điểm xét tuyển từ 18 điểm, trong đó môn Ngữ văn hoặc Toán đạt ít nhất 6 điểm.

Nhà trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển, gồm: Điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, kỳ thi đánh giá chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM và xét tuyển thí sinh tốt nghiệp trung cấp.

Đáng chú ý, thí sinh có thể linh hoạt chọn tổ hợp môn, trong đó Toán hoặc Ngữ văn kết hợp với hai môn có điểm cao nhất còn lại. Ngoài học bổng toàn khóa từ 30% đến 100%, trường còn có các mức hỗ trợ 50% học phí năm đầu cho một số ngành và học bổng 50–70% học kỳ I cho thí sinh đăng ký sớm, có học lực khá trở lên.

Các ngành tuyển sinh năm 2026 của Trường đại học Hùng Vương TPHCM như sau: