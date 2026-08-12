Cụ thể, điểm chuẩn Trường ĐH Lao động - Xã hội năm 2026 như sau:

Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển trụ sở chính (Hà Nội) tại địa chỉ: https://dkxt.ulsa.edu.vn/tracuuts hoặc http://qldt.ulsa.edu.vn/qrcode/; tại cơ sở 2 TPHCM theo địa chỉ: http://113.161.126.82/ hoặc https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thời gian tra cứu kết quả trúng tuyển từ ngày 13/8.

Đối với thí sinh đạt điểm trúng tuyển, thời gian xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 14/8 đến 17h ngày 21/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến (online) trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT theo địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Trường hợp thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ trong thời gian quy định thì được hiểu là từ chối học tập tại trường.

Trường ĐH Lao động - Xã hội tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học trực tuyến để học tập tại Trụ sở chính từ 8h ngày 22/8 đến 17h ngày 23/8 theo từng ngành đào tạo. Thủ tục nhập học và các giấy tờ cần thiết được trường thông báo trên website (https://tuyensinh.ulsa.edu.vn) và gửi đến thí sinh cùng Giấy báo trúng tuyển.

Cơ sở 2 (TPHCM) tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển và đã xác nhận nhập học trực tuyến từ 8h đến 17h ngày 22/8, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo.