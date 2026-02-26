Trường áp dụng 2 phương thức xét tuyển năm 2026:

Phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT chiếm khoảng 1%-5% tổng chỉ tiêu.

Phương thức xét tuyển tổng hợp chiếm 95%-99% tổng chỉ tiêu, áp dụng đồng bộ cho 8 đối tượng xét tuyển. Thí sinh được đánh giá theo thang điểm 100, gồm ba thành phần: Điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên.

Công thức: Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên.

Trong đó, Điểm học lực = Điểm năng lực × 70% + Điểm tốt nghiệp THPT (quy đổi) × 20% + Điểm học THPT (quy đổi) × 10%. Điểm năng lực là điểm thi Đánh giá năng lực (thang 1.500, thành phần Toán nhân hệ số 2) quy đổi về thang 100. Thí sinh không dự thi ĐGNL, thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế (SAT, ACT, IB, A-Level…), thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài, hoặc đăng ký chương trình chuyển tiếp quốc tế, Cử nhân Kỹ thuật quốc tế với Đại học UTS (Úc) sẽ được quy đổi điểm tương đương sang điểm năng lực để bảo đảm quyền lợi.

Trường ĐH Bách khoa TPHCM.

Điểm cộng gồm điểm thưởng và điểm khuyến khích dành cho thí sinh có thành tích đặc biệt (tối đa 10 điểm).

Điểm ưu tiên thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (tối đa 9,17 điểm).

Riêng thí sinh dự tuyển Chương trình Liên kết Cử nhân Kỹ thuật quốc tế (TNE) có cách tính riêng đối với thành phần điểm học lực, không áp dụng điểm cộng và điểm ưu tiên.

Năm 2026, nguyên tắc xét tuyển tổng hợp giữ ổn định nhưng có một số điều chỉnh. Trong đó, điểm môn Toán được nhân hệ số 2 trong tất cả các thành phần của điểm học lực (ĐGNL, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học THPT), tiếp nối lộ trình coi Toán là môn trọng tâm trong đánh giá đầu vào.

Nếu thí sinh thay đổi tổ hợp môn ở các năm lớp 10, 11, 12, trường sẽ sử dụng môn học gần lĩnh vực tương ứng để thay thế, với điều kiện thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.

Đồng thời, trường điều chỉnh bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo 5 cấp độ, tương ứng 5 mức điểm quy đổi môn tiếng Anh, siết chặt và chuẩn hóa thang quy đổi từ các chứng chỉ tuyển sinh quốc tế như SAT để bảo đảm tương quan với các đối tượng xét tuyển khác.