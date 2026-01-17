ThS Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Đào tạo Trường ĐH Luật TPHCM, cho biết bên cạnh các ngành luật truyền thống, trường dự kiến mở thêm 4 ngành mới gồm: Kinh tế số, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính và Ngôn ngữ Trung Quốc.

Đây đều là những lĩnh vực gắn chặt với xu thế chuyển đổi số, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh.

“Với các ngành mới thuộc khối kinh tế - công nghệ, nhà trường vẫn giữ định hướng đào tạo liên ngành, trong đó nền tảng pháp lý tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Điều này giúp sinh viên có lợi thế cạnh tranh khi làm việc trong môi trường đa lĩnh vực, đặc biệt ở doanh nghiệp, tổ chức tài chính và lĩnh vực thương mại xuyên biên giới”, ông Hiển cho biết.

Đối với các ngành mới, Trường ĐH Luật TPHCM áp dụng các tổ hợp xét tuyển linh hoạt, kết hợp giữa Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh với các môn khoa học xã hội hoặc tự nhiên phù hợp từng ngành. Trong đó, môn chính trong tổ hợp xét tuyển phải chiếm tối thiểu 25% trọng số, nhằm bảo đảm lựa chọn thí sinh phù hợp với yêu cầu đào tạo.

Năm 2026, mỗi ngành có 4-6 tổ hợp xét tuyển, trong đó nhóm ngành luật có số lượng tổ hợp nhiều nhất.

5 phương thức tuyển sinh của trường gồm:

Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và của trường.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm SAT.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh học tại các trường nằm trong danh sách ưu tiên của ĐH Quốc gia TPHCM.

Phương thức 4: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi V-SAT (Standardized University Admissions Test for Vietnam).

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong đó, phương thức xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc SAT tiếp tục thu hút sự quan tâm của thí sinh. Trường chấp nhận nhiều loại chứng chỉ như IELTS, TOEFL iBT, DELF, JLPT, HSK hoặc điểm SAT, với mức quy đổi điểm cộng tối đa 3 điểm vào tổng điểm xét tuyển.

Đối với phương thức xét tuyển học bạ áp dụng cho học sinh các trường thuộc danh sách ưu tiên của Đại học Quốc gia TPHCM, thí sinh phải học đủ 3 năm tại các trường trong danh sách, có kết quả học tập loại tốt hoặc giỏi và đạt tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 24,5 điểm trở lên.

Ông Lê Văn Hiển cho biết thêm, trong trường hợp ĐH Quốc gia TPHCM không ban hành danh sách các trường THPT ưu tiên xét tuyển năm 2026, Trường ĐH Luật TPHCM sẽ căn cứ theo danh sách năm 2025 để đảm bảo ổn định quyền lợi cho thí sinh.

Việc mở rộng ngành đào tạo và đa dạng hóa phương thức tuyển sinh được kỳ vọng giúp Trường ĐH Luật TPHCM thu hút thí sinh chất lượng, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.