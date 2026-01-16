Theo đó, năm 2026, Trường ĐH Thương mại tuyển sinh bằng 4 phương thức, gồm:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT và quy định của trường.

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Xét tuyển theo kết quả thi HSA/TSA/SAT/ACT, cụ thể:

+ Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức (điều kiện xét là điểm HSA từ 80 điểm trở lên).

+ Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội (điều kiện xét là điểm TSA từ 50 điểm trở lên).

+ Thí sinh có kết quả chứng chỉ SAT đạt từ 1000 điểm trở lên.

+ Thí sinh có kết quả chứng chỉ ACT đạt từ 20 điểm trở lên.

Xét tuyển kết hợp:

+ Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả học tập cấp THPT của thí sinh tốt nghiệp năm 2026.

+ Xét tuyển kết hợp giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố: Áp dụng đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (cấp THPT) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, kết hợp với kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chi tiết chỉ tiêu, phương thức xét tuyển các ngành/chương trình đào tạo của Trường ĐH Thương mại năm 2026 tại đây.

Mọi thắc mắc, thí sinh có thể liên hệ đường dây nóng tuyển sinh: 0857.288.882; 082.352.6868 (Zalo).

Ảnh minh họa: Phạm Tùng

Năm 2026, Trường ĐH Thương mại mở mới 6 chương trình đào tạo, trong đó 1 chương trình chuẩn, 3 chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) và 2 chương trình song bằng quốc tế. Chương trình đào tạo chuẩn được mở mới là Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh).

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh của Trường ĐH Thương mại, cho hay cùng với việc mở mới 6 chương trình đào tạo, nhà trường cũng đẩy mạnh ứng dụng AI nhằm nâng cao năng lực số cho người học trong kỷ nguyên số. Các chương trình đào tạo sẽ được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức nền tảng, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số và trải nghiệm thực tiễn; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, môi trường làm việc quốc tế và xu hướng của thị trường lao động 4.0.